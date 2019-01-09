尾田榮一郎豪宅帶你逛！　地板踩了會變色…大廚庭院烤肉「一看是木村拓哉」

▲尾田榮一郎首度在電視上公開豪宅。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本漫畫家尾田榮一郎創作《航海王》（ONE PIECE）風靡全世界，周邊商品更為自己賺進大筆財富，居住的豪宅多年來是娛樂圈的謎團，包括家裡有條河、廁所有個大白鯊等。他的豪宅過去只有照片公開，9日首度透過電視節目公開，而且「日劇大神」木村拓哉還在幫忙烤肉，豪華盛況讓日網也跟著轟動！

尾田榮一郎破例答應參加主持人明石家秋刀魚主持的節目《真的嗎TV》，並帶領節目嘉賓參觀豪宅內部。他家的玄關光是地板就有特殊設計，以海底世界為主題，只要一踩地板就會變色，讓網友大為驚嘆。

▲尾田榮一郎豪宅的玄關地板，一踩會變色。（圖／翻攝自推特）

緊接著介紹工作室，除了曾公開的大白鯊廁所，工作室裡還有復古遊戲，「數位窗戶」是以數個螢幕播放海底畫面，宛如置身海中，書架上更充滿各種動漫公仔。當大家走到庭院時，驚訝發現木村拓哉穿著廚師服在烤肉，對此日劇大神表示「他Line問我可不可以來煮個肉，然後就回他『那我來烤肉吧。」兩人好交情也因此曝光。

▲尾田榮一郎工作室有懷舊遊戲機。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎工作室廁所有大白鯊。（圖／翻攝自推特）



▲工作室有數位窗戶，播放海洋畫面舒壓。（圖／翻攝自推特）



▲尾田榮一郎工作的書桌、書架滿滿公仔。（圖／翻攝自推特）



▲尾田榮一郎庭院有廚師烤肉。（圖／翻攝自推特）

▲廚師一轉身，居然是木村拓哉。（圖／翻攝自推特）



▲木村拓哉端出美味烤肉料理。（圖／翻攝自推特）



最後則是陽台上的火車遊戲！尾田榮一郎邀請眾人到頂樓，現場有一台4人可乘坐的小火車，大家坐在火車上順著軌道兜了一圈，同時傳說的「小河」也悄悄曝光。

▲尾田榮一郎豪宅頂樓有4人座小火車。（圖／翻攝自推特）

據悉，尾田榮一郎的年收入高達31億，且近年鮮少曝光正面，早期接受訪問的照片則在日網流傳。他晚間在節目只現身不露臉，仍然吸引大批粉絲死守電視機觀看。

▲尾田榮一郎親繪畫稿放在書桌上，網友截圖仔細觀看。（圖／翻攝自推特）