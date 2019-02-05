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《移動城市：致命引擎》：又一部除了特效外找不到太多優點的電影

《移動城市：致命引擎》。（圖／《移動城市：致命引擎》劇照）

▲《移動城市：致命引擎》。（圖／《移動城市：致命引擎》劇照，以下皆同）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

這部電影是改編自菲利普雷夫所寫的移動城市四部曲小說的首部曲，早在2001年時小說就已面世，魔戒三部曲的大導彼得傑克森也一直有意願要搬上大銀幕，但很可惜的這部電影並不是他親自執導，而是交由他旗下的視覺特效師克利斯汀瑞佛斯所執導，他自己則是只參與了劇本及製片，而就是因為這樣本片看完也完全沒有合乎我的期望。

小說故事敘述大災難摧毀了人類文明，數千年後，人類終於適應並找到自己的生存之道。裝載巨輪的移動城市橫行地球，無情併吞彼此，弱肉強食。提姆為移動城倫敦的見習生，自從遇見危險的逃犯海絲特，他就一直為生存而戰。截然不同的兩個人，本來不會有任何交集，沒想到竟然結為盟友，共同改變人類的未來。其實在上映時本片釋出的預告，讓很多觀眾一直以為很像霍爾的移動城堡真人版，但實際上完全不是這樣，本片並無像霍爾那樣充滿了光明面，反而比較類似於憤怒道那般描述末日過後的地球。

▲▼《移動城市：致命引擎》。（圖／環球提供）

只是時空往後推更遠，場景也提升成整座可移動的巨型城市，但爽度卻完全不如憤怒道那般令人暢快，絕大部份原因是憤怒道場景強調真實性，但移動城市卻幾乎都是靠特效，也因此並未有令人血脈賁張的刺激感，雖然將預算控制在一億美元內，也做出相當不錯的視覺特效，但老實說，並未超越PJ旗下的威塔數位打造出的魔戒，或是哈比人三部曲的水準，也因此我對本片的特效可說一點都不感到驚艷，只覺得是正常水準發揮。

而電影的劇情與演員互動則是另一項令人詬病的地方，筆者雖未看過小說，但從網路上得到的資訊看來，每個看過這系列小說的讀者，幾乎都讚譽有加覺得非常好看，但筆者觀賞整部電影下來，卻完全感受不到有這般精彩的感覺，他的劇情故事不但非常老梗，要表達的意涵同樣非常老梗，甚至連暗喻東西方兩種強權不同的作風依舊非常老梗（而且還不免俗拍了中國的馬屁），類似的反烏托邦電影近年來早已不勝枚舉，但移動城市的格局不但未跳脫制式，反而更陷入窠臼，可以多花篇幅解釋的地方，卻幾乎是輕描淡寫的帶過，甚至後面也沒有要交代的意思。

▲▼《移動城市：致命引擎》劇照。（圖／UIP提供）

反而是多了很多根本不須刻意描寫的情感戲分，還令人感覺非常尷尬，最大的問題就在於男女主角湯姆與海斯特蕭的互動上，首先在小說設定，男主角是個16歲的青少年，但電影卻找來30歲的勞勃席安來裝嫩，而且從頭到尾他彷彿都不在狀況內，只靠著不斷裝萌裝無辜的眼神來引起女主角同情。而飾演海斯特蕭的赫拉希爾馬，雖然感受得出她很認真投入在這角色上，無奈與男主角的互動火花實在沒有什麼化學效應。其他角色像是飾演大反派的實力派演員雨果威明，性格刻畫卻有如猛毒裡的反派一樣扁平呆板，根本沒有讓他發揮出真正的演技實力。

▲▼《移動城市：致命引擎》劇照。（圖／UIP提供）

另外諸如蕾拉喬治飾演的凱薩琳，或是羅南拉夫特瑞飾演的畢威斯，或是派屈克馬拉海德的倫敦市長，以及科林薩爾蒙圖書館長，不是功能型角色就是根本流於串場，編劇跟導演根本沒有要讓他們發揮的意思，唯一比較搶眼的，大概只有韓裔女歌手智海飾演的飛行員安娜，跟史蒂芬朗飾演的再造人帥克，前者受惠於角色性格及造型上的關係，可以說是全片最令人印象深刻的角色，而後者在許多電影中都擔任反派代言人，這次反而是靠著亦正亦邪的形象，以及與女主間的另類父女情，讓人替他感到幾分同情，但很可惜的受制於戲份關係，感人的部分也就點到為止，並未讓觀眾有更深刻感受。

《移動城市：致命引擎》。（圖／《移動城市：致命引擎》劇照）

其實本片大大小小的缺陷還有很多，但畢竟是商業娛樂電影，筆者僅就一些較明顯的缺陷提出，雖然不是全然無可取之處，但以打著彼得傑克森的招牌而言，本片真的令人頗為失望，看完後，筆者一直覺得如果是PJ親自執導這部電影，整體評價絕對可以再拉高，而不是如同現在覺得非常平庸，除非是非常喜愛彼得傑克森式的風格，或是壓根只想看特效不講求劇情故事的電影，不然筆者其實很難真心推薦這部電影。

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