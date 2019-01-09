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《玩命貼圖》台式驚悚類型電影來了！演員線上有問必答

娛樂中心／綜合報導

被稱為台版《絕命終結站》的驚悚新片《玩命貼圖》即將在台上映，片中描述一連串的校園死亡事件，都與生前所收到的一則表情貼圖有關，電影恐怖程度吸引了愛好驚悚片的粉絲關注！本週《ETtoday看電影》邀請到了電影中的主要演員任容萱、周孝安以及鍾維恆導演來到現場與網友們分享這部驚悚之作，1月9日下午５點，請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「ETtoday星光雲」App。

▲▼《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）

▲▼《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）

▲▼《玩命貼圖》符瓊音演唱電影推廣曲。（圖／杰思國際娛樂提供／星泰提供）

▲▼《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）

▲▼《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）

另外，本週電影大事第７６屆金球獎也圓滿落幕，沒鎖定到的粉絲朋友沒關係，《ETtoday看電影》幫您準備了重要獎項的得獎名單，主持人也將介紹這次的典禮看點，千萬別錯過！除此之外，只要收看直播並且留言將有機會獲得電影票，各位網友們千萬別錯過，１月９日下午５點記得鎖定「ETtoday看電影」！

▲▼艾瑪史東出席第76屆金球獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼76屆金球獎。（圖／達志影像／美聯社）

第76屆金球獎Glenn Close。（圖／達志影像／美聯社）

本集「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！

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