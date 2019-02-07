HOYA退團是對是錯？離開Infinite一年「曝光度總整理」

文／小芋圓

HOYA曾是大勢男團Infinite的一員，在2017年，團體合約到期，唯有他一人選擇不續約，轉往Glorious娛樂，成為池昌旭的同門師弟。雖然有許多粉絲支持他的決定，但也有不少人無法諒解這個選擇，認為他想轉型演員。

他在2017年底舉辦了退團後第一次的個人見面會，當時談到進入Glorious娛樂的原因、對未來的計畫，如今一年過去了，2018一整年，他在戲劇、音樂、綜藝方面都成功展露野心，以多元的活動度過忙碌的一年，身為粉絲的我認為，他成功證明了自己的決定不是錯的。

電視劇：《Two Cops》、《馬成的喜悅》

音樂劇：《沙漏》

▲HOYA參演《Two Cops》、《馬成的喜悅》。（圖／翻攝自HOYA IG）

HOYA在《請回答1997》初次嘗試演戲後,演技便受到肯定，進入以演員為主的公司後，不意外地也持續參與戲劇演出。而他在Infinite雖然擔任Rapper，但歌唱實力也相當堅強，在2017年底也首次參與音樂劇的演出。

因為在演技方面的努力，讓他得以持續接到戲劇作品。在離團後的第一場fan meeting上，他分享了進入Glorious娛樂的原因，「因為公司願意支持他想做的事」，他雖然有著音樂的夢想，但以Solo歌手的身分賺錢是很困難的，不過公司仍願意支持他去做音樂，在專輯活動上無法獲得的營收，可以用演戲來補足，因為有了演技方面的實力，讓他有籌碼能去做更多想做的事。



音樂：個人迷你專輯《Shower》、單曲《Baby U》

▲HOYA首張迷你專輯《Shower》。（圖／翻攝自Glorious娛樂）

HOYA在2018年發行首張Solo專輯《Shower》，獨特的唱腔與有魄力的舞蹈表演，是一張100%「HOYA風格」的作品。在下半年發行的單曲《Baby U》找來rapper韓海跨刀，甜蜜的曲風深受粉絲好評。

雖然專輯銷量或許並不亮眼，音樂節目的宣傳行程也不多，難免招致酸言酸語「憑什麼覺得Solo會成功」，但這麼簡單的道理，他本人會不知道嗎？這張專輯對他的意義，比起想要大紅、拿一位，更重要的是「自我實現」的一步。

綜藝：《Dancing High》、《不朽的名曲》

▲HOYA與《Dancing High》隊員。（圖／翻攝自HOYA IG）

《Dancing High》是個以20歲以下的青少年為主的舞蹈競賽節目，HOYA成為節目的固定導師之一，在節目中帶領「Hoya Team」7位隊員準備一次次的表演，值得一提的是，在節目的總決賽時，HOYA為他們準備了一首全新的歌曲《NOW YOU CAN CRY》，雖然是他親自演唱並參與作詞作曲的新歌，卻決定不發行音源，因為這是專屬於Hoya Team舞台的歌，全心全意的付出不只感動了隊員們，也感動了評審與觀眾。

在《Dancing High》結束後，他仍然相當照顧Hoya Team，除了在個人fan meeting上，找他們來重現總決賽的舞台，在登上《不朽的名曲》時，也找來隊員們一起編排全新的舞台，並且順利在節目上拿下優勝，同時也是HOYA第二次在《不朽》獲得優勝，在他的個人IG和隊員們的IG都可以看到，他真的把Hoya Team當自己親生孩子在照顧（笑）。

個人Fan meeting：《初雪》、《Reply》

▲HOYA已在韓國舉辦兩次個人Fan Meeting。（圖／翻攝自Glorious娛樂）

Hoya在2017、2018年的12月皆舉辦了個人Fan Meeting，在活動的種種細節，都能感受到對粉絲的用心。

《初雪》是他在2017年離團後，第一次正式面對粉絲的場合，這次見面會並沒有售票，而是在官咖免費申請，名額只有不到200人，但我竟然奇蹟似的申請上了！這次見面會以談話為主，歌唱為輔，他接受粉絲的提問，談起一路上的心境，以及離團後的計畫，當時不像是偶像對粉絲，而是像面對朋友般的坦誠自在，在剛出道時以「尷尬」出名的HOYA，竟然自己講了兩個多小時的話，而且毫無冷場，他自己也覺得很神奇（笑）。在活動結束時，還在出口處一一送玫瑰花，並擁抱每一位粉絲，我想當天有到場的人，應該都一輩子無法脫飯了......。

《Reply》則是在2018年的正式售票見面會，但因為他還沒有官方會員制度，因此出現了不少黃牛來搶票，公司便在官咖特別開設讓票區，希望能保障真正的粉絲。而在門票開賣之後，也驚喜公布了全場擊掌的福利，並在官咖徵求粉絲提問、提出想看到的舞台。這次見面會便是以華麗的表演為主，專輯收錄曲、在節目上的特別舞台…通通都搬到見面會上，讓大家一次看個過癮。

▲HOYA擁抱每一位粉絲，並親手送每個人玫瑰花。（圖／小芋圓拍攝）

不是Infinite成員的身分，而是solo歌手HOYA，這個決定勢必不能得到所有人的認同，但自從成為Infinite粉絲後，我認識的李浩沅，就是個能為理想奮不顧身，即使退學、和父親鬧僵，仍隻身來到首爾追夢的釜山少年。

他在《初雪》見面會上曾講到：「以前會說即使台下只有一個人，也要為了那個人表演，但這種帥氣的話，現在說不出口了。（笑）」在經過7年的偶像團體生活，當初的釜山少年不再橫衝直撞，但不變的，是他仍然在為夢想努力，並且用行動證明自己的決定。