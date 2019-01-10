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羅PD幸福節目+1！《Coffee Friends》實踐都市人生活的夢想清單

WONDERLAB 艾利斯

艾利斯，生活多由戲劇、音樂和文字三要素組成的女子。越忙越要看劇，聽歌，..

文／艾利斯

如果讓人選一種理想中的生活，那麼「渡假勝地 X 好友共同經營 X 早午餐咖啡店 X 慈善活動」，集結了現今許多都市人生活夢想清單的關鍵字，所產生的韓國綜藝節目《Coffee Friends》讓人感到好奇。

▲韓國綜藝《COFFEE FRIENDS》。（圖／翻攝自tvN）

▲羅PD團隊新綜藝《COFFEE FRIENDS》。（圖／翻攝自tvN）

韓綜王牌製作人羅PD（羅䁐錫）透過《花漾系列》、《三時三餐系列》還有《尹食堂》，就是最擅長將人們掛心已久的「待辦清單」進行實踐；再加上近來擅長製作美食節目《家常飯白老師》、《街頭美食鬥士》的朴熙妍PD，的確再次誘發了大家內心被壓抑的渴望。

開播之前，我戲稱它是「美型版的姜食堂」，共同擁有的特色在於同樣都是在濟州島、共同認識好友一起進行，還有它有著特殊的任務導向（Coffee Friends是藉由原先就由柳演錫和孫浩俊在去年四月開始，於每個月進行的慈善公益活動；姜食堂則是在《新西遊記4》由旻浩許願所製作類《尹食堂》的節目）。

▲韓國綜藝《COFFEE FRIENDS》柳演錫、孫浩俊做公益。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲「COFFEE FRIENDS」原本是柳演錫、孫浩俊公益活動。（圖／愛奇藝台灣站提供）

但一開來看之後，會感覺到節目完全出乎想像得流暢，不管是在拍攝、編輯、後製還有最重要的是成員間的互動。看了這麼久的韓國綜藝，會發現製作組最常使用的單字是「家族」，在這底下拉近了原本陌生的距離，也用這單字將節目包裝得更加溫馨。

▲韓國綜藝《COFFEE FRIENDS》梁世宗、崔智友。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲梁世宗、崔智友加入《COFFEE FRIENDS》「大家庭」。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

此外，近年的韓國實境綜藝節目很是喜歡的拍攝手法，就是從製作的開始進行拍攝紀錄，讓觀眾從頭參與。像是直接跟白老師學習做果醬還有燉菜，還有自製麵包，尤其是最後一點所耗費的時間與成本，完全不是以專案節目，而是以實際經營目標的進行製作，這讓人不覺得馬虎的過程，也是令人著迷的部分。

▲韓國綜藝《COFFEE FRIENDS》做麵包。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《COFFEE FRIENDS》孫浩俊親自做麵包。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

另外，韓國綜藝節目還有一點是，它著重在讓每個出演者成為節目不可或缺的一部分，並且強化「角色分配」的功能。像是以開間咖啡店進行慈善活動的話，就會呈現節目當中有人的角色重複，但是抓住孫浩俊有咖啡師的執照，加上柳演錫對料理的專長與熱情，搭配崔智友還有梁世宗分別在大廳與廚房的輔助，再加上每集都會有新成員的客串，以及未來勢必會有新菜單的出現，也讓人期待後續的發展。

能夠在濟州島開這樣一家具有社會關懷又友情滿溢的的咖啡早午餐店，真的是令人感到幸福啊～

#커피프렌즈 #咖啡朋友 #tvN
#出乎意料的手製白吐司
#山形吐司看起來超好吃
#看完立刻買了條回家吃
#咖啡朋友吉祥物梁世宗

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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關鍵字

Coffee Friends, 柳演錫, 孫浩俊, 梁世宗, 崔智友, 羅PD, 日韓風

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