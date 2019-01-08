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蔡健雅巴黎被偷手機「硬拉門追出去」　對抗扒手最後竟道謝！

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后蔡健雅睽違三年發行全新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，她擔任Hit Fm聯播網1月的「hito大台柱」，8日提及28日生日，透露會去巴黎慶生，提到常去巴黎旅遊，曾在巴黎地鐵遇到扒手的可怕事件，當時有隻手從她背後伸到眼前把手機抽走，後來就看到一個外國男子逃跑出車廂外，她也跟著追出去，要扒手還她手機，很有勇氣。

▲▼蔡健雅hito大台柱。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡健雅擔任hito大台柱。（圖／記者季相儒攝）

蔡健雅知道巴黎扒手很多，所以坐地鐵時會避免站在車門口的位置，盡量坐車廂裡的座位，有次她自己搭地鐵坐在車廂裡滑手機，發現有一隻手從她背後伸到眼前把手機抽走，然後就看到一個外國男子逃跑出車廂外。蔡健雅說，她也不知道哪裡來的勇氣跟著追出去，但要出車廂時，車門即將關上，她就徒手再把門拉開跑出去，並且真的找到偷她手機的外國男子，她大聲叫住扒手，那男子也楞住，她伸出手跟扒手說：「give me back my phone（還我手機）！」扒手也乖乖交出手機，好笑的是，蔡健雅還用法文跟扒手說「Merci」，意指謝謝的意思，然後再回到車廂。

▲▼蔡健雅hito大台柱。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡健雅曾到巴黎被扒手偷手機。（圖／記者季相儒攝）

車廂其他乘客看到她把手機順利要回來，都感到不可思議，蔡健雅也覺得當下就是很生氣，但冷靜後想想，「還好我還有命，小偷是有組織的，如果是在外面，可能會來一群兄弟，我真的非常幸運，不然現在看不到我」，被問現在有特別保護自己嗎？她淡定說：「該發生就會發生，你要怎麼避免？我還挺開朗、看得開，而且我當時有提高警惕，但還是被偷。」

提到天后們發片，蔡依林、林憶蓮等人也都找青峰合作，蔡健雅新專輯中的《À La Folie》也是由吳青峰填詞，這首歌名源自法語，意思大約是表達為愛瘋癲的感覺，她說是一首性感的法式情歌，「要用色色的口氣來說，而且連語氣都要有點騷。」被問為何會找青峰？蔡健雅笑說：「因為他很常在深夜來我家，而且無話不聊，尺度很大！」蔡健雅也虧青峰：「這種只有他寫得出來！」

▲▼蔡健雅hito大台柱。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡健雅新歌找來青峰填詞。（圖／記者季相儒攝）

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