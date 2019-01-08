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大S又瘦了「深V瓜子臉」現形！　同框汪小菲合唱…互動甜炸

記者許皓婷／綜合報導

女星大S（徐熙媛）和汪小菲結婚8年，育有女兒小玥兒（汪希玥）和兒子汪希箖，一家四口幸福美滿。夫妻倆近日更一同現身馬雲新開業的酒吧，還現場合唱《心肝寶貝》，互動甜蜜爆表，她也被發現又瘦了不少，穿著更是展現完美身材比例。

▲大S汪小菲合唱《心肝寶貝》。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲大S汪小菲合唱《心肝寶貝》。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲大S、汪小菲結婚多年，育有一對子女。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

大S和汪小菲7日現身馬雲的新酒吧開幕儀式，夫妻倆現場合唱《心肝寶貝》，期間她不時躲到老公背後，還害羞地偷笑，直接把頭靠在對方肩上，兩人的甜蜜互動，閃瞎不少人，網友看了紛紛直呼：「好小鳥依人」、「超幸福」。

▲大S、汪小菲合唱《心肝寶貝》。（圖／翻攝自IG）

▲大S、汪小菲合唱《心肝寶貝》。（圖／翻攝自IG）

▲大S、汪小菲合唱《心肝寶貝》。（圖／翻攝自IG）

▲大S、汪小菲合唱《心肝寶貝》。（圖／翻攝自IG）

而大S當時在懷孕期間，體重直線上升，生完一對子女後，更飽受產後瘦身的困擾。但她此次現身，只見她已恢復到以往的瓜子臉，穿著寬鬆上衣，下半身雖搭配藍色寬褲，仍遮不住一雙大長腿，展現出完美比例的修長身材。

據悉，大S減肥期間，依照營養師指示，瘦身菜單只吃早餐和午餐，份量則是自己決定再減半，早餐喝半罐無糖優酪乳和1/4顆火龍果，午餐則吃2片肉片及2碗燙青菜，且不碰米飯。除了節食，她也請老師到家授課，1周上兩次的皮拉提斯和瑜伽、一次倫巴，加上重量訓練。

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