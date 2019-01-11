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贈獎／《馴龍高手3》一起和「沒牙」冒險　尋找傳說中的龍國祕境

娛樂中心／綜合報導

《馴龍高手》系列電影導演迪恩戴布洛伊和全明星卡司再度回歸！夢工廠動畫即將呈獻一個關於成長、尋找勇氣面對未知事物及未來，以及什麼都無法強迫你放棄你所愛的一切，充滿驚喜的精彩故事。這個故事從一個維京族少年和一隻叫夜煞的凶猛巨龍之間，建立起令人意想不到的深厚友情之後展開，描述這對好麻吉在各自的成長歷程中，踏上一場驚險刺激、感動人心的冒險旅程。歡迎來到影史上最受喜愛的動畫系列電影之一，最精采絕倫的最終章：《馴龍高手3》。

《馴龍高手3》電影海報。（圖／環球影業提供）
▲《馴龍高手3》將於2月1日上映。（圖／環球影業提供）

小嗝嗝和亞絲翠一起成為博克島的新族長之後，建立了一個既輝煌又混亂的龍之烏托邦。但是當一隻母 “光煞” 出現之後，同時博克島又面臨有史以來最可怕的威脅，小嗝嗝和沒牙就必須離開他們唯一的家園，前往一個大家都以為只存在於神話中的龍國秘境。當他們發現各自的真正使命之後，小嗝嗝這名龍騎士和他的龍沒牙，則將為了捍衛他們這一路走來所珍惜的一切，前往世界的盡頭，共同奮戰到底。

《馴龍高手3》電影劇照。（圖／環球影業提供）
▲▼《馴龍高手3》電影劇照。（圖／環球影業提供）
《馴龍高手3》電影劇照。（圖／環球影業提供）

==== 參加活動！送你搶先看《馴龍高手3》====

 ◎活動時間：即日起至1/11(五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你覺得龍國祕境裡面有什麼？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《馴龍高手3》特映券一組(2張)  
使用時間：1/30 (三) 21:00
使用地點：國賓影城@台北微風廣場

◎得獎公布：1月15日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於1月30日（三）19:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 沒牙, 馴龍高手3

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