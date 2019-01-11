贈獎／《馴龍高手3》一起和「沒牙」冒險　尋找傳說中的龍國祕境

娛樂中心／綜合報導



《馴龍高手》系列電影導演迪恩戴布洛伊和全明星卡司再度回歸！夢工廠動畫即將呈獻一個關於成長、尋找勇氣面對未知事物及未來，以及什麼都無法強迫你放棄你所愛的一切，充滿驚喜的精彩故事。這個故事從一個維京族少年和一隻叫夜煞的凶猛巨龍之間，建立起令人意想不到的深厚友情之後展開，描述這對好麻吉在各自的成長歷程中，踏上一場驚險刺激、感動人心的冒險旅程。歡迎來到影史上最受喜愛的動畫系列電影之一，最精采絕倫的最終章：《馴龍高手3》。





▲《馴龍高手3》將於2月1日上映。（圖／環球影業提供）



小嗝嗝和亞絲翠一起成為博克島的新族長之後，建立了一個既輝煌又混亂的龍之烏托邦。但是當一隻母 “光煞” 出現之後，同時博克島又面臨有史以來最可怕的威脅，小嗝嗝和沒牙就必須離開他們唯一的家園，前往一個大家都以為只存在於神話中的龍國秘境。當他們發現各自的真正使命之後，小嗝嗝這名龍騎士和他的龍沒牙，則將為了捍衛他們這一路走來所珍惜的一切，前往世界的盡頭，共同奮戰到底。





▲▼《馴龍高手3》電影劇照。（圖／環球影業提供）





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