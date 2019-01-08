迪麗熱巴《枕上書》換造型了！　12劇照網驚亮點「阿離變女兒」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴主演仙俠劇《三生三世枕上書》，尚未定檔已經備受期待。該劇日前為了滿足粉絲，率先公布12張主要角色的劇照，除了女主角「白鳳九」造型煥然一新，更有人發現第一部的關鍵角色「阿離變女兒了！」

▲迪麗熱巴《三生三世十里桃花》以紅色系仙衣為主。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》扮演青丘接任女帝，第一部戲服以粉色、紅色系為主，和楊冪扮演的「白淺」造型做出區隔，搭檔高偉光扮演的「東華帝君」，兩人身高差萌出大票CP粉。她在新戲《枕上書》扶正當女主角，新造型難得換上雪白仙衣，雙手捧著白色木籃，額上紅色花印，甜美笑容被讚太可愛。

▲迪麗熱巴《枕上書》換上白色仙衣。（圖／翻攝自微博）





▲東華帝君也有白色仙衣造型，腰間紫色腰帶不改主色系。（圖／翻攝自微博）

除了迪麗熱巴的「白鳳九」換白色仙衣，陳楚河扮演火鳳凰「折顏」承襲第一部造型，髮型瀏海旁分加上長髮，手持仙扇大噴帥氣。他和黃俊捷扮演的「白真」在小說中對手戲多，高顏值組合受到腐女粉絲關注。

▲《枕上書》角色劇照，陳楚河扮演火鳳凰「折顏」。（圖／翻攝自微博／枕上書）

▲黃俊捷扮演「白真」。（圖／翻攝自微博／枕上書）



此外，《三生三世十里桃花》後半段的關鍵角色「阿離」，是男女主角白淺、夜華的兒子，當時由童星張藝瀚飾演，戲裡被媽媽暱稱「糯米糰子」，也因此爆紅。不過《枕上書》中阿離換了7歲女童星張茗燦，她曾在《烈火如歌》扮演迪麗熱巴的童年時期，這次在《枕上書》換成小書生的清秀造型，同時也讓眼尖網友驚呼「阿離變女兒啦」、「小如歌變成小阿離」、「茗燦很可愛啊，不過阿離不應該是個男孩子吧？」新選角又再添討論話題。

▲《枕上書》白淺兒子阿離找女童星演出，網友驚呼「阿離變女兒啦！」（圖／翻攝自微博）





▲郭品超在《枕上書》扮演西海二皇子「蘇陌葉」，第一部《十里桃花》是疊風，也是白淺的大師兄。（圖／翻攝自微博／枕上書）



▲天族「連宋」和成玉第一部設定有一段情。（圖／翻攝自微博／枕上書）





▲劉芮麟在《枕上書》扮演魔君「燕池悟」，深愛「姬蘅」。（圖／翻攝自微博／枕上書）







▲劉雨欣扮演魔族公主「姬蘅」，喜歡東華帝君。（圖／翻攝自微博／枕上書）





▲王驍在《枕上書》扮演「司命」，主宰凡人命運。（圖／翻攝自微博／枕上書）



▲《枕上書》白滾滾是東華帝君和白鳳九的兒子，繼承老爸白頭髮。（圖／翻攝自微博／枕上書）