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53歲林隆璇頭髮燙捲噴潮味！　曝娃娃臉「三不」凍齡秘訣

▲▼林隆璇燙上捲髮，並分享凍齡秘訣 。（圖／青田音樂）

▲林隆璇頭髮燙捲。（圖／青田音樂）

記者盧薇淩／台北報導

資深音樂人林隆璇2019新春推出新歌《先別說以後》，除了新作品配合潮流走年輕化路線，不少歌迷都發現最近林隆璇在造型及宣傳視覺上都越顯年輕，尤其新歌宣傳照燙了微捲頭髮、潮味十足，今年已53歲的他被稱娃娃臉，而他也透露維持年輕的秘訣，就是「三不！」

在新造型中，林隆璇燙了捲髮，而願意讓他轉換造型的最大功臣，其實歸功於兒子林亭翰，林隆璇說：「我原本頭髮就長，是亭翰提議可以把頭髮燙捲，結果成果看起來大家都很滿意，大家都說變更年輕，感覺蠻開心的！」問林隆璇如何保持年輕秘訣？他笑說：「盡量做到『三不』，不生氣、不難過、不記仇，這樣會比較快樂，每天開心的話，應該就能保持年輕吧！」

▲▼林隆璇燙上捲髮，並分享凍齡秘訣 。（圖／青田音樂）

▲林隆璇分享凍齡秘訣。（圖／青田音樂）

新的一年除了新單曲、新氣象，林隆璇2019年更將在音樂上展開一連串工作計畫，除了將在農曆年後發行全新EP外，更將在4月份舉辦睽違6年的售票演唱會，並計畫於台北、台中兩地開唱。他表示目前時間、場地及內容都正在籌備中，除了經典歌，會把近期的新歌集結，一次唱給歌迷聽。

有不少鐵粉其實都紛紛敲碗，希望他能前進小巨蛋，林隆璇笑說：「我其實蠻想在臉書上發起募集粉絲一人一票送林隆璇進小巨蛋的活動，如果超過一萬票，我想應該就可以辦了！」而除了宣布即將開唱，林隆璇更受邀擔任「海峽兩岸校園歌手大賽」導師兼評審，當年就是參加大專創作歌謠比賽而有機會出道的林隆璇，對於這次大賽寄予厚望，「希望能幫助到更多優秀的創作新秀，找到更多有才華、聲音有辨識度以及自己音樂風格的歌手！」

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