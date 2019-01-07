ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金球獎／主持人開場放砲！艾瑪史東台下道歉「毀了電影」

記者洪文／綜合報導

第76屆金球獎由韓裔女星吳珊卓、諧星安迪山伯格擔任主持人，開場獨白妙語如珠開大砲，特別點名《攻殼機動隊》、《飛越情海》之後，終於等到《瘋狂亞洲富豪》這部電影，讓亞裔明星有了出頭的機會，這句話當然瞄準艾瑪史東而來，但是艾瑪史東高EQ吶喊，對於毀了電影當眾道歉。

►更多【金球獎】相關新聞 

▲▼艾瑪史東出席第76屆金球獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾瑪史東出席第76屆金球獎。（圖／達志影像／美聯社）

《攻殼機動隊》、《飛越情海》犯了好萊塢的「洗白文化」的敏感議題，找了史嘉蕾喬韓森、艾瑪史東外表不折不扣的白人，詮釋亞裔角色。《攻殼機動隊》改編自日本漫畫，史嘉蕾喬韓森演出主角飽受批評，而艾瑪史東2015年在《飛越情海》詮釋擁有1/4夏威夷、瑞典和中國血統的美國人亞裔混血女飛官，同樣受到外界排山倒海的批評，直呼這個角色110%是白種人。

吳珊卓（Sandra Oh）以及安迪山伯格（Andy Samberg）。（圖／達志影像）

▲金球獎主持人吳珊卓（Sandra Oh）以及安迪山伯格（Andy Samberg）。（圖／達志影像）

主持人吳珊卓在開場說：「自從《攻殼機動隊》、《飛越情海》之後，《瘋狂亞洲富豪》成為首部帶領亞裔演員出頭的電影！」全場觀眾歡呼。史嘉蕾喬韓森沒有出席金球獎，而艾瑪史東以《真寵》提名最佳女配角，雖然畫面沒有拍到，但是可以聽到艾瑪史東台下吶喊，對於毀了這部電影道歉：「對不起！」而吳珊卓聽到後，把手放在胸口表示欣慰。

▲▼艾瑪史東在《飛越情海》裡面飾演一位吳姓混血華裔，但外表完全缺乏說服力。（圖／電影劇照）

▲艾瑪史東在《飛越情海》裡面飾演一位吳姓混血華裔，但外表完全缺乏說服力。（圖／《飛越情海》劇照）

事實上，《飛越情海》導演卡麥隆克洛曾為選角錯誤公開道歉，「女飛官早在2007年就塑造成自豪擁有1/4夏威夷血統的角色，而讓她的父親擁有一半的中國血統是為了展示夏威夷的多元民族文化傳統，她也對自己的身分感到驕傲，其實這個角色根據一位紅髮夏威夷本地人的真實經驗，艾瑪史東也為了角色做了很多功課，如果對於角色有任何不滿，我才是那位需要被指責的對象。」

艾瑪史東也曾大方回應這個爭議，「我已經是大家的笑柄了，我想透過這次的經驗，徹底了解到好萊塢長久以來的洗白文化，竟然早已存在這麼久，到現在還是普遍存在的大問題。」她往好處去想，也許因為她的選角錯誤，可以讓這個議題再度被大家看見，希望未來可以解決這個問題缺陷。
 

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣

獨家／鈕承澤握有「柯奐如露Ｘ影片」拒刪除！　黑道出面嚇到軟掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣

獨家／鈕承澤握有「柯奐如露Ｘ影片」拒刪除！　黑道出面嚇到軟掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金球獎, 真寵, 艾瑪史東, 飛越情海, 洗白文化

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金球獎／主持人開場放砲！艾瑪史東台下道歉「毀了電影」
  2. 六月2歲Q女「最萌花童」　李易被電暈偷親：一輩子不要交男友最好
  3. 春風同框「台劇女神」害羞了！　嗨喊：心裡小鹿都撞死了
  4. 彭于晏「哭不出來」就打給她！　17年前拍完《白皮書》改變一生
  5. 偶像運動會「藝人坐粉絲面前」　超扯座位曝光⋯歌迷氣炸
  6. 熊熊親眼目睹妹妹憂鬱症離世　「他」要員警：問我就好
  7. 洪詩「全素顏」慶生！　對比14年前嫩顏…網看傻眼：Wow
  8. 金球獎／《波希米亞狂想曲》打敗《一個巨星的誕生》獲戲劇類最佳影片
  9. 金球獎／重現皇后已逝主唱靈魂　《波希米亞》雷米馬利克稱帝
  10. 金球獎／擊敗女神卡卡！葛倫克蘿絲《愛．欺》奪劇情影后「準備角色14年」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366