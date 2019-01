金球獎／主持人開場放砲！艾瑪史東台下道歉「毀了電影」

記者洪文/綜合報導

第76屆金球獎由韓裔女星吳珊卓、諧星安迪山伯格擔任主持人,開場獨白妙語如珠開大砲,特別點名《攻殼機動隊》、《飛越情海》之後,終於等到《瘋狂亞洲富豪》這部電影,讓亞裔明星有了出頭的機會,這句話當然瞄準艾瑪史東而來,但是艾瑪史東高EQ吶喊,對於毀了電影當眾道歉。

▲艾瑪史東出席第76屆金球獎。(圖/達志影像/美聯社)



《攻殼機動隊》、《飛越情海》犯了好萊塢的「洗白文化」的敏感議題,找了史嘉蕾喬韓森、艾瑪史東外表不折不扣的白人,詮釋亞裔角色。《攻殼機動隊》改編自日本漫畫,史嘉蕾喬韓森演出主角飽受批評,而艾瑪史東2015年在《飛越情海》詮釋擁有1/4夏威夷、瑞典和中國血統的美國人亞裔混血女飛官,同樣受到外界排山倒海的批評,直呼這個角色110%是白種人。

▲金球獎主持人吳珊卓(Sandra Oh)以及安迪山伯格(Andy Samberg)。(圖/達志影像)



主持人吳珊卓在開場說:「自從《攻殼機動隊》、《飛越情海》之後,《瘋狂亞洲富豪》成為首部帶領亞裔演員出頭的電影!」全場觀眾歡呼。史嘉蕾喬韓森沒有出席金球獎,而艾瑪史東以《真寵》提名最佳女配角,雖然畫面沒有拍到,但是可以聽到艾瑪史東台下吶喊,對於毀了這部電影道歉:「對不起!」而吳珊卓聽到後,把手放在胸口表示欣慰。

▲艾瑪史東在《飛越情海》裡面飾演一位吳姓混血華裔,但外表完全缺乏說服力。(圖/《飛越情海》劇照)



事實上,《飛越情海》導演卡麥隆克洛曾為選角錯誤公開道歉,「女飛官早在2007年就塑造成自豪擁有1/4夏威夷血統的角色,而讓她的父親擁有一半的中國血統是為了展示夏威夷的多元民族文化傳統,她也對自己的身分感到驕傲,其實這個角色根據一位紅髮夏威夷本地人的真實經驗,艾瑪史東也為了角色做了很多功課,如果對於角色有任何不滿,我才是那位需要被指責的對象。」

艾瑪史東也曾大方回應這個爭議,「我已經是大家的笑柄了,我想透過這次的經驗,徹底了解到好萊塢長久以來的洗白文化,竟然早已存在這麼久,到現在還是普遍存在的大問題。」她往好處去想,也許因為她的選角錯誤,可以讓這個議題再度被大家看見,希望未來可以解決這個問題缺陷。



