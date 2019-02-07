厭世迷姐／趴竿膜拜教主Nafla！站「神席」看嘻哈公演

▲《Show me the money777》大合照。（圖／翻攝自Instagram）

文／厭世迷姐鬧木廢

近幾年韓流盛行，除了偶像、演員風靡全球之外，韓國的嘻哈文化也透過《Show me the money》節目，將當地更多元的音樂傳到世界各地。身為SMTM系列節目的狂粉，在愛與和平的第七季結束後，我決定衝一下演唱會，親眼享受rapper們的魅力，而當天我也體驗到了跟偶像演唱會不一樣的經歷。

▲《Show me the money777》大合照。（圖／翻攝自Instagram）

2018年12月初到韓國處理一些事情，剛好遇到《Show me the money777》舉辦的Superstar the original演唱會，由4組導師領軍，帶著隊內的選手們一起表演，從地方巡迴到首爾舉辦公演，身為節目腦粉的我，剛好有時間當然不能缺席，於是迅速找到票券之後，就懷著滿心期待去了。

▲Superstar the original海報。（圖／翻攝自Instagram）

票券的部分，我幸運地找到非常好的序號，跟朋友分別是10和13號，完全是可以趴在欄杆上享受表演的號碼。當天的公演在高麗大學化正體育館展開，韓國許多小型演唱會都會選擇在大學內的體育館舉辦，在這邊給一個小小提醒，如果有機會到化正體育館看演唱會的朋友，請一定要提早搭地鐵到安岩站，因為體育館在有點像是半山腰的地方，所以抵達捷運站後，可以選擇搭公車上山，或是攔計程車上去，至於要提早到的原因就是因為計程車會塞車，上去的路只有一條，否則只能跟我一樣，計程車搭到一半就必須下車，用跑的跑到體育館排隊了！

▲由保鏢帶入場。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

開始進場後，我體驗到第一個跟看偶像演唱會不同的點了，一般偶像演唱會搖滾區只要一進場，就像捉對廝殺一樣，必須靠著臨場反應，當機立斷選擇好的位子，本以為這場演唱會我也必須進入警戒，殊不知入場時，大家一個一個排隊像小雞一樣，由保鏢大叔領隊，帶我們走到場內，甚至是欄杆面前，邊說著「大家小心，不要推擠喔，一個一個慢慢走」，這一個特別的光景讓我相當震驚啊！

▲EK超有舞台魅力。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

演唱會的形勢主要是以組別分，一位一位rapper依序表演後再以team的方式公演，結束後再換下一組。第一組出來的是Deepflow、Nucksal隊，由舞台魅力有趣有機智的EK打頭陣，除了演唱比賽中的歌曲之外，還帶來他的朋友們MBA團隊一起上台，有的成員饒舌，有成員隨著節奏跳街舞，炒熱了整個體育館的氣氛，唱到嗨時EK甚至跳下舞台，走到人群裡RAP，絕對是整場演唱會，舞台表演最火熱，最能炒熱現場氣氛的一段演出。

▲暖心的The Quiett直接蹲下來簽名。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

再來，讓我印象最深刻的是The Quiett、Changmo組一起表演時，除了兩位導師之外，還有Coogie、Superbee、Zene the zilla，總共5位Rapper一起上台，這時The Quiett注意到台下有位粉絲拿著紙板揮，於是他就伸手拿了粉絲的紙板，拿到後一看發現對方是想要跟他要簽名後，他二話不說又接過筆，直接在舞台上蹲下，簽完名後再把板子溫柔地還給對方，看到這一幕的我不禁在另一頭尖叫，The Quiett雖然看起來酷酷的，平時話也不多，但是面對粉絲他可是很會圈的呢，而且立刻蹲下簽名的這個舉動真的很暖啊！

▲最喜歡的Paloalto、Code Kunst組。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

再來，是我私心最愛的Paloalto、Code Kunst組，由Kid Milli開場，老實說在看比賽的時候，我本身對Kid Milli的關注度比較低一點，並不是說不喜歡他，而是說把比較多的心思放在其他人身上，殊不知看完他的表演後我改觀了，Kid Milli一個人就可以控制整個T字舞台，除了饒舌實力沒話說之外，他會從左邊一路走到右邊，再走到最前面，每一個角度的粉絲都沒有錯過，在舞台上的歡快程度也是數一數二，真真切切地被Kid Milli圈粉。

▲被Kid Milli圈粉。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

最後一組是Swings、Giriboy隊，其中Nafla出場時我真切感受到，根本是來到「Nafla教」的集會現場，當經典歌曲《Wu》的前奏一下，所有人舉起手一起擺出W蝴蝶手勢時，簡直要起雞皮疙瘩了。當Nafla開口Rap才是最震撼的時候，就像他歌詞唱的「我從一出生就搭著拍子登場」一樣，雖然他總是謙虛自己的實力是靠著練習而來的，但看過他的現場Live後，我不禁暗自下定論，堅持他的舞台魅力與超狂的饒舌技巧都是與生俱來的，只不過是努力的也好，是天生的也好，2019年Nafla絕對只會更紅、更大發！

▲Nafla比出Wu的手勢。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

最後來講一下，看嘻哈演唱會跟看偶像演唱會不太一樣的幾個點，嘻哈演唱會上只要卡到前面的位子，是有機會「送禮物」的！只要在rapper們走過來的時候，抓准時刻把禮物袋往上舉，在他們拿得到的範圍裡，哥哥們會直接把禮物領走，而應援牌也是同樣道理，我問了隔壁成功把應援板子送給Loopy的韓飯，她表示會送板子的原因是，可以在背面寫信，留下想對哥哥們說的話，rapper們都會看的！

▲▼rapper們會收禮物跟應援板子。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

另外，嘻哈演唱會通常會「灑聖水」，也就是說rapper們在唱到情緒激昂時，會拿著礦泉水潑灑到台下觀眾身上，這時候只要懷著感激的心，接收教主們的恩惠就好XD這場演唱會，我也不小心看到一些「灑聖水」的漏網，例如，Kid Milli唱得正熱情，朝著底下歌迷潑完礦泉水後，竟然沒有像其他rapper一樣，霸氣往旁邊一丟，而是乖乖地蹲下把空的水瓶輕輕立在舞台後方，才又往前走繼續唱，當下簡直被他乖寶寶的一面萌到了！

▲Kid Milli灑完水，很乖地把瓶子放到後方。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

▲灑聖水囉！（圖／厭世迷姐鬧木廢）

另一個「灑聖水」的漏網則是Giriboy，當大家唱到正嗨，所以rapper都在朝底下潑水時，他突然拿起一灌礦泉水往自己身上倒，全體育館的歌迷就這樣看著他的「濕背秀」尖叫歡呼，大家下次有機會看場嘻哈拼盤演唱會時，遇到「灑聖水」情況時千萬不要害怕，就隨著節奏接受它吧！

▲Giriboy倒水在身上，上演「濕背秀」。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

▲顏值很高、笑起來可愛的Giriboy。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

▲教主Nafla笑起來有鄰家大哥的感覺。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

▲來自Loopy炙熱的眼神。（圖／厭世迷姐鬧木廢）