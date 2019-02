厭世迷姐／趴竿膜拜教主Nafla！站「神席」看嘻哈公演

▲《Show me the money777》大合照。(圖/翻攝自Instagram)

近幾年韓流盛行,除了偶像、演員風靡全球之外,韓國的嘻哈文化也透過《Show me the money》節目,將當地更多元的音樂傳到世界各地。身為SMTM系列節目的狂粉,在愛與和平的第七季結束後,我決定衝一下演唱會,親眼享受rapper們的魅力,而當天我也體驗到了跟偶像演唱會不一樣的經歷。

▲《Show me the money777》大合照。(圖/翻攝自Instagram)

2018年12月初到韓國處理一些事情,剛好遇到《Show me the money777》舉辦的Superstar the original演唱會,由4組導師領軍,帶著隊內的選手們一起表演,從地方巡迴到首爾舉辦公演,身為節目腦粉的我,剛好有時間當然不能缺席,於是迅速找到票券之後,就懷著滿心期待去了。

▲Superstar the original海報。(圖/翻攝自Instagram)

票券的部分,我幸運地找到非常好的序號,跟朋友分別是10和13號,完全是可以趴在欄杆上享受表演的號碼。當天的公演在高麗大學化正體育館展開,韓國許多小型演唱會都會選擇在大學內的體育館舉辦,在這邊給一個小小提醒,如果有機會到化正體育館看演唱會的朋友,請一定要提早搭地鐵到安岩站,因為體育館在有點像是半山腰的地方,所以抵達捷運站後,可以選擇搭公車上山,或是攔計程車上去,至於要提早到的原因就是因為計程車會塞車,上去的路只有一條,否則只能跟我一樣,計程車搭到一半就必須下車,用跑的跑到體育館排隊了!

▲由保鏢帶入場。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

開始進場後,我體驗到第一個跟看偶像演唱會不同的點了,一般偶像演唱會搖滾區只要一進場,就像捉對廝殺一樣,必須靠著臨場反應,當機立斷選擇好的位子,本以為這場演唱會我也必須進入警戒,殊不知入場時,大家一個一個排隊像小雞一樣,由保鏢大叔領隊,帶我們走到場內,甚至是欄杆面前,邊說著「大家小心,不要推擠喔,一個一個慢慢走」,這一個特別的光景讓我相當震驚啊!

▲EK超有舞台魅力。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

演唱會的形勢主要是以組別分,一位一位rapper依序表演後再以team的方式公演,結束後再換下一組。第一組出來的是Deepflow、Nucksal隊,由舞台魅力有趣有機智的EK打頭陣,除了演唱比賽中的歌曲之外,還帶來他的朋友們MBA團隊一起上台,有的成員饒舌,有成員隨著節奏跳街舞,炒熱了整個體育館的氣氛,唱到嗨時EK甚至跳下舞台,走到人群裡RAP,絕對是整場演唱會,舞台表演最火熱,最能炒熱現場氣氛的一段演出。

▲暖心的The Quiett直接蹲下來簽名。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

再來,讓我印象最深刻的是The Quiett、Changmo組一起表演時,除了兩位導師之外,還有Coogie、Superbee、Zene the zilla,總共5位Rapper一起上台,這時The Quiett注意到台下有位粉絲拿著紙板揮,於是他就伸手拿了粉絲的紙板,拿到後一看發現對方是想要跟他要簽名後,他二話不說又接過筆,直接在舞台上蹲下,簽完名後再把板子溫柔地還給對方,看到這一幕的我不禁在另一頭尖叫,The Quiett雖然看起來酷酷的,平時話也不多,但是面對粉絲他可是很會圈的呢,而且立刻蹲下簽名的這個舉動真的很暖啊!

▲最喜歡的Paloalto、Code Kunst組。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

再來,是我私心最愛的Paloalto、Code Kunst組,由Kid Milli開場,老實說在看比賽的時候,我本身對Kid Milli的關注度比較低一點,並不是說不喜歡他,而是說把比較多的心思放在其他人身上,殊不知看完他的表演後我改觀了,Kid Milli一個人就可以控制整個T字舞台,除了饒舌實力沒話說之外,他會從左邊一路走到右邊,再走到最前面,每一個角度的粉絲都沒有錯過,在舞台上的歡快程度也是數一數二,真真切切地被Kid Milli圈粉。

▲被Kid Milli圈粉。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

最後一組是Swings、Giriboy隊,其中Nafla出場時我真切感受到,根本是來到「Nafla教」的集會現場,當經典歌曲《Wu》的前奏一下,所有人舉起手一起擺出W蝴蝶手勢時,簡直要起雞皮疙瘩了。當Nafla開口Rap才是最震撼的時候,就像他歌詞唱的「我從一出生就搭著拍子登場」一樣,雖然他總是謙虛自己的實力是靠著練習而來的,但看過他的現場Live後,我不禁暗自下定論,堅持他的舞台魅力與超狂的饒舌技巧都是與生俱來的,只不過是努力的也好,是天生的也好,2019年Nafla絕對只會更紅、更大發!

▲Nafla比出Wu的手勢。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

最後來講一下,看嘻哈演唱會跟看偶像演唱會不太一樣的幾個點,嘻哈演唱會上只要卡到前面的位子,是有機會「送禮物」的!只要在rapper們走過來的時候,抓准時刻把禮物袋往上舉,在他們拿得到的範圍裡,哥哥們會直接把禮物領走,而應援牌也是同樣道理,我問了隔壁成功把應援板子送給Loopy的韓飯,她表示會送板子的原因是,可以在背面寫信,留下想對哥哥們說的話,rapper們都會看的!

▲▼rapper們會收禮物跟應援板子。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

另外,嘻哈演唱會通常會「灑聖水」,也就是說rapper們在唱到情緒激昂時,會拿著礦泉水潑灑到台下觀眾身上,這時候只要懷著感激的心,接收教主們的恩惠就好XD這場演唱會,我也不小心看到一些「灑聖水」的漏網,例如,Kid Milli唱得正熱情,朝著底下歌迷潑完礦泉水後,竟然沒有像其他rapper一樣,霸氣往旁邊一丟,而是乖乖地蹲下把空的水瓶輕輕立在舞台後方,才又往前走繼續唱,當下簡直被他乖寶寶的一面萌到了!

▲Kid Milli灑完水,很乖地把瓶子放到後方。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

▲灑聖水囉!(圖/厭世迷姐鬧木廢)

另一個「灑聖水」的漏網則是Giriboy,當大家唱到正嗨,所以rapper都在朝底下潑水時,他突然拿起一灌礦泉水往自己身上倒,全體育館的歌迷就這樣看著他的「濕背秀」尖叫歡呼,大家下次有機會看場嘻哈拼盤演唱會時,遇到「灑聖水」情況時千萬不要害怕,就隨著節奏接受它吧!

▲Giriboy倒水在身上,上演「濕背秀」。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

▲顏值很高、笑起來可愛的Giriboy。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

▲教主Nafla笑起來有鄰家大哥的感覺。(圖/厭世迷姐鬧木廢)

▲來自Loopy炙熱的眼神。(圖/厭世迷姐鬧木廢)