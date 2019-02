前短後長「狼尾頭」到底是啥？　從GD到防彈V都留過！

記者黃庠棻/綜合報導

隨著韓流盛行,明星們的造型、髮型也成為流行的指標,2018年有越來越多男偶像留著一顆前短後長的髮型,剛開始看到這個髮型時,許多人都露出疑惑的表情,但是看久了竟漸漸產生一股魔性,越看越好看。從G-Dragon到防彈少年團的V都完美駕馭的這個髮型就叫做「Mullet hair」!

▲G-Dragon留了Mullet hair後掀起一股風潮。(圖/翻攝自BIGBANG臉書)

Mullet hair這個髮型也有人叫作Wolf cut,翻成中文有「茂利頭」,特徵是頭頂較為厚重且有層次,兩側鬢角的部分剪短,後方法尾的部分留長,有點像狼的尾巴所以才有Wolf cut的說法。

說到Wolf cut,就要追溯到1970年代的搖滾歌手,當時最紅的Rock star都留著這個髮型,最有名的例子就是大衛鮑伊,一頭大紅色的Mullet可以說是他的正字標記,只不過當時這個髮型還沒有一個正式的名字。

▲大衛鮑伊的紅色Mullet hair是他的招牌造型。(圖/翻攝自網路)

一直到1990年代Wolf cut才有了Mullet hair的名字,來源是一個美國白人嘻哈團體野獸男孩的一首《Mullet head》,歌詞中清楚寫到Mullet hair的特徵「Cut the sides and don’t touch the back(剪掉側邊,保留後面)」,這個髮型流行的程度甚至蔓延到漫畫裡,在1990年代的DC漫畫《超人之死》中,超人就留著前短後長的Mullet hair。

▲野獸男孩。(圖/翻攝自網路)

▲超人也留了Mullet hair。(圖/翻攝自網路)

這股狼尾髮型風潮也在2017年底,再度流行到韓流圈,最初剪Mullet hair的韓星便是全世界公認的Fashionista BIGBANG隊長G-Dragon,不止曾頂著黑色Mullet hair登上香奈兒的廣告,在當兵前也以紅色的Mullet hair巡迴演出,雖然剛亮相時,被一些網友評為「醜絕人寰」,但看看這個髮型之後影響整個韓流圈,就可以知道GD的時尚影響力有多大了!現在就讓我們來看一下有哪些偶像留過Mullet hair的吧!

▲▼防彈少年團V的Mullet hair多了一份可愛的感覺。(圖/翻攝自防彈少年團臉書)

▲EXO伯賢當初留了Mullet hair,引起許多網友討論。(圖/翻攝自EXO臉書)

▲Zico相當適合Mullet hair。(圖/翻攝自推特)

▲Winner宋旻浩的Mullet hair層次非常短。(圖/翻攝自宋旻浩Instagram)

▲Winner姜昇潤直到最近都還留著Mullet hair。(圖/翻攝自姜昇潤Instagram)

▲Super Junior銀赫也留過Mullet hair。(圖/翻攝自推特)

▲Seventeen成員The 8的Mullet hair是屬於比較沒有太多層次的。(圖/翻攝自推特)

▲模特兒出身的權玄彬也能輕鬆駕馭。(圖/翻攝自權玄彬Instagram)

▲李光洙也留了很長一段時間的Mullet hair。(圖/翻攝自Instagram)

▲R&B歌手Dean嘗試過多種不同變化版本的Mullet hair。(圖/翻攝自Dean Instagram)

▲饒舌歌手Sik-K挑戰過紅髮挑染黑髮的Mullet hair。(圖/翻攝自Sik-K Instagram)

▲GOT7隊長JB留了Mullet hair時,深受好評,也非常適合。(圖/翻攝自GOT7臉書)

*歡迎大家貼出自家偶像的Mullet hair在留言區分享喔!