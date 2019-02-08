前短後長「狼尾頭」到底是啥？　從GD到防彈V都留過！

記者黃庠棻／綜合報導

隨著韓流盛行，明星們的造型、髮型也成為流行的指標，2018年有越來越多男偶像留著一顆前短後長的髮型，剛開始看到這個髮型時，許多人都露出疑惑的表情，但是看久了竟漸漸產生一股魔性，越看越好看。從G-Dragon到防彈少年團的V都完美駕馭的這個髮型就叫做「Mullet hair」！

▲G-Dragon留了Mullet hair後掀起一股風潮。（圖／翻攝自BIGBANG臉書）

Mullet hair這個髮型也有人叫作Wolf cut，翻成中文有「茂利頭」，特徵是頭頂較為厚重且有層次，兩側鬢角的部分剪短，後方法尾的部分留長，有點像狼的尾巴所以才有Wolf cut的說法。

說到Wolf cut，就要追溯到1970年代的搖滾歌手，當時最紅的Rock star都留著這個髮型，最有名的例子就是大衛鮑伊，一頭大紅色的Mullet可以說是他的正字標記，只不過當時這個髮型還沒有一個正式的名字。

▲大衛鮑伊的紅色Mullet hair是他的招牌造型。（圖／翻攝自網路）

一直到1990年代Wolf cut才有了Mullet hair的名字，來源是一個美國白人嘻哈團體野獸男孩的一首《Mullet head》，歌詞中清楚寫到Mullet hair的特徵「Cut the sides and don’t touch the back（剪掉側邊，保留後面）」，這個髮型流行的程度甚至蔓延到漫畫裡，在1990年代的DC漫畫《超人之死》中，超人就留著前短後長的Mullet hair。

▲野獸男孩。（圖／翻攝自網路）

▲超人也留了Mullet hair。（圖／翻攝自網路）

這股狼尾髮型風潮也在2017年底，再度流行到韓流圈，最初剪Mullet hair的韓星便是全世界公認的Fashionista BIGBANG隊長G-Dragon，不止曾頂著黑色Mullet hair登上香奈兒的廣告，在當兵前也以紅色的Mullet hair巡迴演出，雖然剛亮相時，被一些網友評為「醜絕人寰」，但看看這個髮型之後影響整個韓流圈，就可以知道GD的時尚影響力有多大了！現在就讓我們來看一下有哪些偶像留過Mullet hair的吧！

▲G-Dragon留了Mullet hair後掀起一股風潮。（圖／翻攝自BIGBANG臉書）

▲▼防彈少年團V的Mullet hair多了一份可愛的感覺。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

▲EXO伯賢當初留了Mullet hair，引起許多網友討論。（圖／翻攝自EXO臉書）

▲Zico相當適合Mullet hair。（圖／翻攝自推特）

▲Winner宋旻浩的Mullet hair層次非常短。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

▲Winner姜昇潤直到最近都還留著Mullet hair。（圖／翻攝自姜昇潤Instagram）

▲Super Junior銀赫也留過Mullet hair。（圖／翻攝自推特）

▲Seventeen成員The 8的Mullet hair是屬於比較沒有太多層次的。（圖／翻攝自推特）

▲模特兒出身的權玄彬也能輕鬆駕馭。（圖／翻攝自權玄彬Instagram）

▲李光洙也留了很長一段時間的Mullet hair。（圖／翻攝自Instagram）

▲R&B歌手Dean嘗試過多種不同變化版本的Mullet hair。（圖／翻攝自Dean Instagram）

▲饒舌歌手Sik-K挑戰過紅髮挑染黑髮的Mullet hair。（圖／翻攝自Sik-K Instagram）

▲GOT7隊長JB留了Mullet hair時，深受好評，也非常適合。（圖／翻攝自GOT7臉書）

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