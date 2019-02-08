ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

前短後長「狼尾頭」到底是啥？　從GD到防彈V都留過！

記者黃庠棻／綜合報導

隨著韓流盛行，明星們的造型、髮型也成為流行的指標，2018年有越來越多男偶像留著一顆前短後長的髮型，剛開始看到這個髮型時，許多人都露出疑惑的表情，但是看久了竟漸漸產生一股魔性，越看越好看。從G-Dragon到防彈少年團的V都完美駕馭的這個髮型就叫做「Mullet hair」！

（圖／翻攝自Twitter）

▲G-Dragon留了Mullet hair後掀起一股風潮。（圖／翻攝自BIGBANG臉書）

Mullet hair這個髮型也有人叫作Wolf cut，翻成中文有「茂利頭」，特徵是頭頂較為厚重且有層次，兩側鬢角的部分剪短，後方法尾的部分留長，有點像狼的尾巴所以才有Wolf cut的說法。

說到Wolf cut，就要追溯到1970年代的搖滾歌手，當時最紅的Rock star都留著這個髮型，最有名的例子就是大衛鮑伊，一頭大紅色的Mullet可以說是他的正字標記，只不過當時這個髮型還沒有一個正式的名字。

（圖／翻攝自網路）

▲大衛鮑伊的紅色Mullet hair是他的招牌造型。（圖／翻攝自網路）

一直到1990年代Wolf cut才有了Mullet hair的名字，來源是一個美國白人嘻哈團體野獸男孩的一首《Mullet head》，歌詞中清楚寫到Mullet hair的特徵「Cut the sides and don’t touch the back（剪掉側邊，保留後面）」，這個髮型流行的程度甚至蔓延到漫畫裡，在1990年代的DC漫畫《超人之死》中，超人就留著前短後長的Mullet hair。

（圖／翻攝自網路）

▲野獸男孩。（圖／翻攝自網路）

（圖／翻攝自網路）

▲超人也留了Mullet hair。（圖／翻攝自網路）

這股狼尾髮型風潮也在2017年底，再度流行到韓流圈，最初剪Mullet hair的韓星便是全世界公認的Fashionista BIGBANG隊長G-Dragon，不止曾頂著黑色Mullet hair登上香奈兒的廣告，在當兵前也以紅色的Mullet hair巡迴演出，雖然剛亮相時，被一些網友評為「醜絕人寰」，但看看這個髮型之後影響整個韓流圈，就可以知道GD的時尚影響力有多大了！現在就讓我們來看一下有哪些偶像留過Mullet hair的吧！

（圖／翻攝自Twitter）

▲G-Dragon留了Mullet hair後掀起一股風潮。（圖／翻攝自BIGBANG臉書）

（圖／翻攝自Twitter）

▲▼防彈少年團V的Mullet hair多了一份可愛的感覺。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

（圖／翻攝自Twitter）

（圖／翻攝自Twitter）

▲EXO伯賢當初留了Mullet hair，引起許多網友討論。（圖／翻攝自EXO臉書）

（圖／翻攝自Twitter）

▲Zico相當適合Mullet hair。（圖／翻攝自推特）

（圖／翻攝自Twitter）

▲Winner宋旻浩的Mullet hair層次非常短。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

（圖／翻攝自Twitter）

▲Winner姜昇潤直到最近都還留著Mullet hair。（圖／翻攝自姜昇潤Instagram）

（圖／翻攝自Twitter）

▲Super Junior銀赫也留過Mullet hair。（圖／翻攝自推特）

（圖／翻攝自Twitter）

▲Seventeen成員The 8的Mullet hair是屬於比較沒有太多層次的。（圖／翻攝自推特）

（圖／翻攝自Twitter）

▲模特兒出身的權玄彬也能輕鬆駕馭。（圖／翻攝自權玄彬Instagram）

（圖／翻攝自Twitter）

▲李光洙也留了很長一段時間的Mullet hair。（圖／翻攝自Instagram）

（圖／翻攝自Twitter）

▲R&B歌手Dean嘗試過多種不同變化版本的Mullet hair。（圖／翻攝自Dean Instagram）

（圖／翻攝自Twitter）

▲饒舌歌手Sik-K挑戰過紅髮挑染黑髮的Mullet hair。（圖／翻攝自Sik-K Instagram）

（圖／翻攝自Twitter）

（圖／翻攝自Twitter）

（圖／翻攝自Twitter）

▲GOT7隊長JB留了Mullet hair時，深受好評，也非常適合。（圖／翻攝自GOT7臉書）

*歡迎大家貼出自家偶像的Mullet hair在留言區分享喔！

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

推薦閱讀

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

6個月前閃婚！老公剛報喜「兒子出生」　女偶像同一天爆：已協議離婚

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

6個月前閃婚！老公剛報喜「兒子出生」　女偶像同一天爆：已協議離婚

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 華航明知可能罷工「沒補救」？　許常德：倒了最好
  2. 快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷
  3. 前短後長「狼尾頭」到底是啥？　從GD到防彈V都留過！
  4. 「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎
  5. 【被低估的偶像主唱5】蛻變後更奔放的樂團社長南太鉉
  6. 陳子玄：圓了拍性感雜誌的夢！　「壓半球」辣照曝光…網全看傻
  7. 初三票房出爐「黑馬衝上第3」激升26％　PTT蓋樓狂推：笑中帶淚
  8. 專訪／從痛恨到同情...林昀希解密「小三心理」：她們也是真愛
  9. 謝和弦躁鬱6年反覆發作　老婆被問「想放棄嗎」堅定回：從來沒有！
  10. 邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366