胡歌「被爆結婚」首現身！　後台等「他」一見面緊抱…羞到耳朵紅

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星吳磊因扮演《琅琊榜》「小飛流」一角爆紅，現在已經是18歲北京電影學院的大學生，從配角演到男主角，成長有目共睹。他6日出席活動時，帥氣穿搭秒殺鎂光燈，更驚喜的是發現胡歌在後台等，兩人相隔多年再度合體啦！

▲胡歌和吳磊因《琅琊榜》人氣都攀上新高峰。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

吳磊結束記者拍照，下台發現胡歌正在等，兩人一見面就熱情擁抱。他14歲演出《琅琊榜》稚氣仍在，且矮胡歌一截，拍花絮照還被男主角背在背上，現在幾乎快追上對方身高，兩人互相湊耳對話，更是害羞到耳朵都紅了，這也是《琅琊榜》爆紅3年後，梅長蘇和小飛流再度合體。

▲吳磊、胡歌出席活動難得同台。（圖／CFP）

▲胡歌後台等吳磊，一見面就緊抱。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

▲胡歌見吳磊長高許多。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）



胡歌日前被網傳已經領證結婚，新娘對象還有3個不同版本，經紀公司為此連發2次聲明闢謠，連被影射負責婚禮的公司也發文澄清。他在事件後首度現身，雖然沒有受訪，在台上和主持人互動時，笑虧自己：「我一般不爆料，但總是被爆料。」

►吳磊後台和胡歌擁抱（影片連結請按此）

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