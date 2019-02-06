蒼井空不後悔走過的路　看到惡劣留言：還是會受傷

記者吳睿慈／專訪

35歲退役AV女優蒼井空2018年閃婚，嫁給集溫柔於一身的老公Non，現在的她臉上滿滿幸福，即將在春天誕下一子，迎來新的人生起點。這一路走來，她克服外界眼光、熬過低潮期，如果時間重來，還會選擇相同道路嗎？她眼神堅定表示：「我還是會想走同一條路。」不後悔自己曾經做過的職業，對於外界的評論坦蕩蕩，也能自己消化新聞底下或者社群網站的負面留言。

▲蒼井空形象正面，轉型後獲得許多鼓勵，她也坦言不後悔走過的路。（圖／記者周書羽攝）



蒼井空是許多AV女優的榜樣，活出自己、找到幸福，她常透過社群網站與粉絲分享生活點滴，難免會看到負面留言，「我會學著不要去在意，99則有1則是不好的，看到還是會受傷、還是會不舒服，但太去在意那1則留言，我覺得會對不起那99個祝福我的人。」發表結婚消息時，她曾感到害怕，「粉絲因此離開我，或者不高興。」但事實證明，她的努力受到認證，幾乎全是祝福結婚快樂的留言。

▲蒼井空11月宣布懷孕。（圖／記者周書羽攝）



2017年宣佈從AV界引退，蒼井空分享轉型成功的心情，「對我來說，影響最大就是出國發展這件事，我根本沒想過會在日本以外的地方工作，現在不僅踏出日本，還有機會學中文、跟華語地區粉絲有互動交流。」起初，她曾因為溝通障礙，站在舞台上講不出話，主持人嫌她礙眼、直接表示：「不要站在這裡，走開走開。」

憑藉自己的毅力，蒼井空開始學中文，一學就是7年，直到現在她已聽得懂許多中文單字，但她謙虛表示：「還得再努力。」出道16年，走過各種曲折道路，她沒有一絲後悔：「如果有時光機倒轉的話，我還是會想走同一條路。」

▲蒼井空宣布懷孕後，曾在部落格發長文。（圖／記者周書羽攝）



雖然這些年飽受外界不平等的眼光看待，她也在發表懷孕當天，發表文章反問網友：「媽媽是AV女優就會不幸嗎？還是，媽媽不是AV女優就會幸福呢？」她希望外界能用別的角度看待AV女優想要有小孩，就像是如果有人說「貧窮就會不幸，有錢就是幸福」，一般人通常會回答「沒那種事吧」，AV女優也一樣，她希望大眾能改變刻板想法，不要覺得拍AV就是不幸。

▲蒼井空希望當好媽媽。（圖／記者周書羽攝）



11月度過35歲生日，蒼井空不只有相愛的老公陪伴，一直想要懷孕的她如願以償，許下的願望也很平凡，希望小孩健康，幸福笑著：「還沒有預定的行程，首先，先努力做好媽媽的工作。」