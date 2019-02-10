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清代公主90%早死「悲慘受虐真相」！嬤嬤「心理變態狠招」洩私慾

記者李玟儀／綜合報導

在2018年清宮劇再度成為電視劇的熱門題材，從《還珠格格》、《步步驚心》、《后宮甄嬛傳》、《延禧攻略》再到《如懿傳》，清代的「康雍乾盛世」後宮故事依舊深受觀眾喜愛，也因為後三部的流行，讓大眾大多聚焦在嬪妃的宮鬥中，但在皇帝身邊的女人，還有「她」，就是公主。

▲《還珠格格》開鏡舊照出土。（圖／翻攝自《扒圈圈》微博）

▲公主享受榮華富貴的同時，其實處境也滿悲慘的。（圖／翻攝自陸網）

或許是后妃們的宮鬥太精彩，公主在後宮的戲份顯得有點少，但她們卻是只要不多管閒事，基本上就能遠離可怕的宮鬥，但這並不意味著公主們是非常幸福的，因為她們在宮裡的地位有點尷尬，既不是勞動力，也不能幫皇上生兒育女或是插手政治，更多的時候她們是皇上用來和親、拉攏人心的棋子。

在《你不知道的大清後宮真相》一書中，作者提到清朝從建立到滅亡，一共有過一百多位公主，當中沒嫁人的有37人，大多是因為身體因素，撐不到長大結婚，但結婚的也不見得過得比較快樂，努爾哈赤的第4個女兒穆庫什就是悲慘公主的代表人物，她的婚姻裡，滿族當時「父妻子婚」的亂倫陋習也在她身上發生。

▲《還珠格格》裡容嬤嬤雖然是奴婢，但權力超大，連皇后有時候都得聽她的。（圖／翻攝自網路）

一直到皇太極時代，才徹底改掉「父妻子婚」的陋習，但公主沒因此走上幸福的康莊大道，公主出嫁時，皇上會準備一座宅院當作嫁妝，公主和額駙住在宮外，但在輩分上公主是「君」，額駙是「臣」，按照禮數君臣不能同屋，也就是結婚了兩人也不能睡在同一間寢室。

但真正造成清代公主多數沒有生孩子的關鍵在於「嬤嬤」，嬤嬤陪著公主出嫁，目的除了照顧之外，還有監督的責任，為了確保公主嫁到宮外仍保持皇家的威儀，嬤嬤會跟在身邊管理，特別是管理「同房」這件事。

▲《還珠》裡經典橋段是容嬤嬤拿針扎紫薇，雖然是電視劇劇情，但作者說在歷史上，被嬤嬤欺負的公主其實也不少。（圖／翻攝自網路）

書中提到「嬤嬤」幾乎這一生的精華歲月都獻給宮中，自己不幸福也就看不慣男歡女愛，心理狀態嚴重的話甚至達到變態等級，如果看到公主和額駙感情好，會覺得違背體統，搬出宮規典制阻止他們見面，大部分的公主都害怕兇殘的嬤嬤，加上保守含蓄，就算想跟夫婿同床共枕，也不敢開口。

有的公主會把珠寶嫁妝送給嬤嬤，換取和額駙同房的機會，但人都是貪心的，如果下次還想要，那就得付出更多，有的公主因此被掏空，這時候嬤嬤就會變得目中無人，心狠的甚至會伺候公主穿衣、梳洗的時候，偷捏公主洩憤，也因此清代公主大多沒有生育，在鬱鬱寡歡的情況下早逝，真正的清朝公主，很少有《還珠》裡紫薇的婚姻生活待遇。

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關鍵字

還珠格格, 紫薇, 小燕子, 步步驚心, 甄嬛傳, 延禧攻略, 如懿傳

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