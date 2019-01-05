1個月前分手遭爆劈腿史！暴哭割腕送醫　Naomi出院神反轉「跟男友復合了」

記者李湘文／綜合報導

大陸女模Naomi（康雅馨）在12月跟rapper男友Alrocco分手，隨後被人爆料是個劈腿慣犯，因為遭受強大輿論壓力，崩潰痛哭割腕，一度成為話題焦點。不過，她最近更新Instagram，疑似又跟Alrocco一起出去，引來網友驚訝狂問：「又復合了？」

▲Naomi跟Alrocco在12月分手。（圖／翻攝自微博／Naomikyx）

Naomi在4日PO出跟狗狗的合照，手裡抱著的正是跟Alrocco一起養的狗；在IG限時動態也PO出影片，被粉絲發現有個男人的手，配戴的手錶是Alrocco的東西；另外影片中也出現疑似男方的聲音。綜合種種跡象，網友都驚訝「鬧得那麼大還能再和好？」、「所以之前是炒作」、「真是震驚到我了」。

▲Naomi曬出跟Alrocco一起養的狗。（圖／翻攝自Naomi Instagram）

▲Naomi疑似跟Alrocco復合。（圖／翻攝自豆瓣、微博）

Naomi割腕風波起源於12月初，一位網友在豆瓣發長文爆料，痛批她在人前表現出超愛Alrocco的模樣，但私下經常跟別的男生約砲，「她身邊的朋友、圈內人（除了Alrocco）都知道她出軌多少次，她在上天使之路的時後就跟裡面的工作人員睡，所有模特和劇組的人都知道。」

▲Naomi在分手後被爆是劈腿慣犯，曾崩潰自殘。（圖／翻攝自微博／xxximkittyxx）

風波鬧大後，Naomi閨蜜在微博PO出驚悚照片，憤怒揭露當事人因為受到輿論壓力，激動到割腕自殘，被送往醫院。Naomi的經紀公司也發表聲明，痛批爆料者嚴重侮辱、誹謗，「給年輕人一點空間和時間去解決私人問題，畢竟只有當事人才知道真相。感謝大家！」

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