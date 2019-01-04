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奉上膝蓋！張學友快60歲了　四面台唱跳1hr才停..神體力驚人

記者盧薇淩／高雄報導

歌神張學友「A CLASSIC TOUR學友‧經典」巡迴演唱會為期2年，4日起連3天在高雄巨蛋開啟第216場，睽違7年再度回到高雄，延續以往最經典的四面台，這次搬到高雄巨蛋和觀眾的距離更近。開場演出時，他走下蛋糕狀舞台，現場觀眾興奮跑到舞台欄杆前欣賞，直到張學友走上舞台觀眾才回座位，現場氣氛嗨翻；年屆57歲的他，連續演唱1小時才停下來和觀眾講話，體力驚人。

▲▼張學友高雄巨蛋演唱會 。（圖／環球提供）

▲張學友在高雄舉行演唱會。（圖／環球提供）

延續張學友心中最經典的四面台，以LED全面舖天蓋地，結合31人的大型樂團暨管絃樂編制，及30位專業舞者與特技演員，展現世界級製作規格。爲方便觀眾交通，在高雄的3場開演時間皆不同，每一場演出3小時、40多首，而驚人的是，今年已57歲的張學友，從開場一路演唱1小時才停下來休息和觀眾聊天，加上四面舞台，他得四面八方唱跳，十足考驗體力，表演品質卻絲毫未損，令人敬佩。

張學友3日搭乘最後一班飛機抵達高雄，但因開演時間在即，他馬上進飯店休息，無暇到處走看、品嚐當地美食，維持一貫演出前的清淡飲食，隔天4日下午到高雄巨蛋進行彩排。

▲▼張學友高雄巨蛋演唱會 。（圖／環球提供）

▲張學友一連唱了1小時才講話。（圖／環球提供）

為讓歌迷珍藏永恆的經典，高雄站現場首賣「1/2 世紀演唱會 3D 藍光版」在巨蛋外擺攤販售，觀眾可戴上眼鏡體驗最接近歌神的感受。這是張學友親力親為盯剪接、盯製作，而此會收錄先前未公開的經典曲目《她來聽我的演唱會》、《明日世界終結時》、《分手總要在雨天》等歌曲，精緻典藏限量5000套，更超值附贈張學友《Wake Up Dreaming》醒著做夢音樂會 DVD版。

▲▼張學友高雄巨蛋演唱會 。（圖／環球提供）

▲張學友體力驚人。（圖／環球提供）

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