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《窒息》邪教活人獻祭「骨肉肢解」　超殺女被戲逼瘋

記者洪文／綜合報導

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲久未出現在鏡頭前，淡出大銀幕的以新作《窒息》重返大銀幕，這也是繼她的成名作《魔女嘉莉》後再次挑戰影史經典恐怖電影翻拍。她在片中與達柯塔強生共同飾演舞蹈學院的潛力新秀，但因為她拒絕「付出代價」與邪教交易，因而被不知名的鬼力追殺，不得不裝瘋搞失蹤，反而害達柯塔和其他舞者淪為詛咒的下一個祭品，一個個被凌虐、撕爛！

▲▼「超殺女」克蘿伊摩蕾茲《窒息》劇照。（圖／傳影提供）

▲「超殺女」克蘿伊摩蕾茲新片《窒息》劇照。（圖／傳影提供，以下同）

年僅21歲的克蘿伊已累積近60部作品，近年卻選擇息影一年半重新調整自己的腳步，然而《窒息》不論是角色、劇本的挑戰性，或者導演、共演卡司都太吸引人，讓她難以抗拒而決定接演，「導演總能給予我全面的支持，即便我們已經在鏡頭前做最瘋狂的事，他都還會鼓勵我們要更瘋狂！我只能說你們一定會驚呆，甚至認不出那是我！」尤其她將在片中飾演精神崩潰的狼狽德國女人，為戲特別習得一口流利德語，大躍進的演技更讓影評大讚直呼「超殺女真的長大了！」

睽違多年再次回歸驚悚題材，克蘿伊摩蕾茲非常興奮表示：「看這部片時就像是被置身在現代版的《鬼店》，電影裡的一切都是你前從來沒見過的！」骨肉肢解的畫面已經讓所有影評人倒彈嚇吐，由超殺女揭開的黑暗大結局更將對所有人造成心理創傷。

▲▼「超殺女」克蘿伊摩蕾茲《窒息》劇照。（圖／傳影提供）

其實克蘿伊摩蕾茲原本接到迪士尼《小美人魚》真人版電影邀約，卻為《窒息》果斷拒絕成為億萬票房保證的大好機會，只因為導演盧卡格達戈尼洛的一通電話，「我一直都是導演的粉絲！我想跟他合作已經好多年，但一直沒有適合的企劃和角色，那天導演打給我才跟我講了電影前15分鐘的劇情，我就說我不管了我要演！」

《窒息》翻拍自影史十大恐怖片的《坐立不安》（Suspiria），這部片40年來啟發無數電影大師，好萊塢鬼王溫子仁、奧斯卡金獎導演昆丁塔倫提諾都深受影響，今年《以你的名字呼喚我》金獎提名導演盧卡格達戈尼洛將全新重翻拍這部影史最恐怖電影，聯手「格雷女」達柯塔強生、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲、「古一大師」蒂妲史雲頓，打造21世紀驚悚新紀元。

▲▼「超殺女」克蘿伊摩蕾茲《窒息》劇照。（圖／傳影提供）

半年前《窒息》於威尼斯影展首映時一票難求，空前盛況一度造成場外暴動，而舞者在鏡子前被不知名力量拉扯，骨肉肢解、分離噴濺的畫面，更是「嚇爛又嚇吐」現場觀眾，無不驚恐尖叫「天殺的三小！」一致同意「能比本片最後五分鐘更恐怖的，只有前面90分鐘！」導演將優雅芭蕾舞蹈和靈異虐殺完美連結，透過超乎想像的狂舞情節讓觀眾如坐針氈，像受到兩小時不間斷的凌遲，毫不客氣地把觀眾向進黑暗地獄，挑戰所有人的身心極限。

《窒息》描述滿懷志向的舞蹈新秀蘇西（達柯塔強生飾）進入柏林頂尖舞蹈學校─馬可斯舞蹈學院，沒想到住校第一天就目睹謀殺慘案！伴隨著全校詭譎氛圍，蘇西仍拚盡全力在學院嚴格訓練自己，藝術總監白夫人（蒂妲史雲頓飾）對她的表現非常青睞，想將她培養成下一個明日之星。但隨著蘇西一步步取代舞團首席，她也漸漸發現學校深處的腥風血雨，一連串可怕的謀殺事件和靈異現象不斷發生，越來越害怕的蘇西，即將揭開芭蕾舞蹈名校毛骨悚然的黑暗歷史。

《窒息》將於1月11日在台上映。

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