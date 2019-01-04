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睜開眼一看「木村拓哉在幫我洗頭」　女粉絲3歲夢想成真爆哭！

▲木村拓哉化身洗頭小弟，女粉絲美夢成真秒淚崩。（圖／翻攝自推特）

▲木村拓哉上綜藝節目化身洗頭小弟。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男星木村拓哉2日在《人類觀察》新年節目登場，化身洗頭小弟。他2000年在日劇《美麗人生》曾扮演美髮師，相隔19年又回歸同一種角色，這次還遇到女客人告白「3歲的時候喜歡上木村」，最後女方睜開眼發現偶像在眼前，激動到當場淚崩。

▲木村拓哉化身洗頭小弟，女粉絲美夢成真秒淚崩。（圖／翻攝自推特）

▲木村拓哉幫一位太太洗頭，正臉被瞄瞬間，太太嚇到啦。（圖／翻攝自推特）

木村拓哉默默出現在銀座的髮廊，接手店員為第一名媽媽客人洗頭，邊洗邊和對方聊天，等到洗完椅子坐正，被女客人瞄一眼大驚「你長得好像…木村拓哉耶？」他原本裝傻否認，後來坦承是本人，讓對方眼神瞬發少女心，最後還大方送抱抱，福利滿滿。

▲木村拓哉化身洗頭小弟，女粉絲美夢成真秒淚崩。（圖／翻攝自推特）

▲太太激動討抱抱，木村拓哉答應了。（圖／翻攝自推特）

第二個女客人在洗頭時透露偶像是木村拓哉，「3歲的時候就喜歡上了，情人節的時候買了巧克力要送，後來沒送成，就自己躲在沙發邊哭邊吃，好像初戀又失戀了一樣。」當她睜開眼睛，看到偶像就在眼前，馬上就哭了出來，吹頭髮時直說「心臟快停止了」，透過鏡子把偶像一次看個夠，最後還說出願望「喊我名字抱我」，大神直接就環抱入懷，美夢成真。

▲女客人說3歲時喜歡上木村拓哉。（圖／翻攝自推特）

▲女客人說3歲時喜歡上木村拓哉。（圖／翻攝自推特）

▲木村拓哉化身洗頭小弟，女粉絲美夢成真秒淚崩。（圖／翻攝自推特）

▲女客人發現偶像幫自己洗頭，激動落淚。（圖／翻攝自推特）

除了扮洗頭小弟滿足粉絲夢想，木村拓哉也被隱藏攝影機偷拍。他當時在休息室聽勝地涼訴苦「我不想當演員了」，一臉嚴肅地吐露真心話「說辛苦我也常這樣啊，沒有沒事做的時候，很多工作會一直來」，更說：「我也常被說，演什麼都是木村拓哉……這也沒辦法，人家就是會這樣說，不過也是這樣啦。」結果聊到最後，發現了偷拍的攝影機，原本嚴肅表情一收，傻眼笑出來了。

▲木村拓哉開導勝地涼，吐露自己苦惱「大家都說我演什麼都像木村拓哉。」（圖／翻攝自推特）

▲木村拓哉開導勝地涼，吐露自己苦惱「大家都說我演什麼都像木村拓哉。」（圖／翻攝自推特）

木村拓哉出道28年來演出無數夯劇，演技也常受到外界議論。他首度吐露「大家說我演什麼都像木村拓哉」，掀起熱烈迴響，有網友坦言「不管他事前知不知道有節目在拍，能說出這樣的話已經很難得。」更有電視台相關人士向日媒透露，「木村拓哉不是會在公開場合說喪氣話的人，這次會講『人話』也讓業界嚇了一跳，但是他真的很擔心勝地涼才說的，這也讓很多男性很有共鳴。」

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