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電視台當面嫌「觀眾看不懂你的演技」　惠英紅爆氣給難看

記者洪文／台北—香港連線報導

金馬影后惠英紅從電影回到電視作品，演出FOX原創影集《心冤》。她坦言，過去曾被電視台劇組嫌棄演技太好，觀眾不會買單，還要她不要演這麼好，讓她當場爆氣給難看，這次回歸電視作品就是因為製作嚴謹，更讓已宣布「不再演出動作片」的她小試身手拍了一場樓梯動作戲，她笑著否認破戒拍了動作片，「這太簡單，只是運動，根本不是動作！」

▲▼惠英紅、導演葉念琛《心冤》。（圖／福斯傳媒集團提供）

▲惠英紅、導演葉念琛再度合作《心冤》。（圖／福斯傳媒集團提供）

導演葉念琛曾跟惠英紅合作，這也讓她很放心演出《心冤》，再度回到香港電視圈演出，「我相信他，對他有一定的信心，而且這是個美式的影集，FOX是嚴謹的製作機構，再加上他不拍舊的故事，人就該往前走，不要老是拍10年前的事，現在拍新東西是帶領潮流走。」

▲▼惠英紅、導演葉念琛《心冤》。（圖／福斯傳媒集團提供）

▲惠英紅、導演葉念琛再度合作《心冤》。（圖／福斯傳媒集團提供）

《心冤》是用電影規格拍攝影集，1季5集的篇幅卻是電影的2、3倍，但惠英紅完全不認為辛苦，還說電影、電視沒有什麼分別。曾經有電視劇製作人告訴她：「你的演出方法太電影了，（水準）調低一點觀眾才會喜歡。」讓她完全無法認同，「你覺得觀眾水準會低嗎？其實他們會看的，我這幾年沒拍電視台的劇本就是這樣，我拍FOX是因為他們水準很高，給一些好的觀眾挑好的去看！」

▲▼惠英紅、導演葉念琛《心冤》。（圖／福斯傳媒集團提供）

▲惠英紅在《心冤》演出女警官。（圖／福斯傳媒集團提供）

惠英紅2017年宣布不再演出動作片，卻在《心冤》有場樓梯打鬥戲，遇到追殺的大漢拿刀砍來，一下出拳回擊，一下跟對方滾樓梯，看得相當驚險。她笑說：「對我來說，這不算動作了，我拍的動作戲是不會有這麼輕鬆、簡單的場面，可能是因為我只有《Ms.K》有打戲，其他都沒拍打，小弄一點，你們就很過癮了。」

至於未來是否再多一點打戲？惠英紅坦言，真正的動作片不會拍了，本來其實《心冤》不會有動作的，可是最後一場很重要，導演把我騙到現場，我已公開說我不拍動作戲了，但我看了套招之後，是這種嗎？好，我拍，這種只是運動，不是動作！」至於片酬有無因此增加，她笑說：「下次會！」

▲▼惠英紅、導演葉念琛《心冤》。（圖／福斯傳媒集團提供）

▲惠英紅笑稱樓梯動作戲只是運動。（圖／福斯傳媒集團提供）

不演動作戲是有原因的，惠英紅坦言：「以前我拍動作片是個保障，打得最狠，現在如果拍不到以前的水準，就像是砸了招牌，也算是保護自己的身體吧，不要傷害。」她過去最嚴重曾經斷骨頭、斷筋、脫臼，現在腰都還有點變形，「上禮拜排舞台劇比較用力，腰錐跑出來一點，原先不能走路，還好西醫用好，如果沒辦法弄好，最近演的舞台劇就完了！」

至於《心冤》開拍下一季的可能性？惠英紅馬上回答：「有的話，我一定會參與，但是我要求原班人馬。」導演葉念琛笑回沒問題，而且下一季酬勞一定會讓她滿意。

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