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台北跨年開場爆冷收視仍第一！壓軸「張惠妹」收視最高點

記者林彥君／台北報導

「臺北最High新年城-2019跨年晚會」於各台跨年轉播拿下全國第一，晚會收視最高點為101煙火施放，4歲以上收視達5.87，25歲至49歲收視更高達7.75，超過128萬人同步收看。藝人表演最高收視落在張惠妹演唱完《三天三夜》收視達4.78。

台北跨年收視第二高，則是嘻哈天團頑童MJ116出場演唱《壞鄰居》收視達3.79，收視第三高則是EXID表演《UP & DOWN》收視達3.23。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城-2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲臺北最High新年城-2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」每分鐘最高收視達1.76落在萬眾矚目的「姐姐」謝金燕演唱《Turn口罩》，整段表演的總收視人口近60萬人收看，累計總收視人口則有近800萬人。從不玩老梗的謝金燕，每次跨年造型都是眾所矚目的焦點，今年二度為桃園跨年開場，帶來招牌金曲《練舞功》、粵語歌《極速》、《跳起來》及《姐姐》等歌曲。

▲▼謝金燕。（圖／年代提供）

▲謝金燕。（圖／年代提供）

「2019愛‧Sharing 高雄夢時代跨年派對」在高雄創下10年來參與跨年晚會人數最高的紀錄，電視近280萬人次收看、新媒體200萬人次收看，女神安心亞搭配大陣仗舞群熱力開場，一開場用《呼呼》深V罩薄紗，辣翻全場噴鼻血，平均收視來到3.68，亞洲天王周湯豪演唱《帥到分手》平均收視2.54，晚會來到最高潮，高雄時韓國瑜親李佳芬收視也來到2.29。台中最高點落在安心亞1.49。

▲▼ 安心亞高雄跨年。（圖／民視提供）

▲▼安心亞高雄跨年。（圖／民視提供）

▲▼ 周湯豪跨年造型 。（圖／民視提供）

萌妹獻吻後害羞離場　被啾一下的柴哥幸福傻笑

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