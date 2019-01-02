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安心亞遇煩心事：只想躺床裝死！　合體網紅三原上街做這事

記者盧薇淩／台北報導

宅男女神安心亞推出全新單曲《Chillaxing》（輕樂心) ，談及最有用的紓壓秘方？她笑說：「碰到煩人的事，我只想躺在床上裝死。」連拍攝全新單曲視覺照，安心亞都突發奇想躺著入鏡，現場更拉起人型黃線裝成案發現場，「我覺得非常有趣，有種很ㄎㄧㄤ的時尚感，很累的時候可以自己畫一個，拍完後還有種重新復活的感覺！」

▲▼安心亞推出新單曲，三原慧悟 。（圖／環球音樂提供）

▲安心亞宣傳照找來陸龜同框。（圖／環球音樂提供）

睽違2年時間推出專輯，安心亞去年得到金鐘獎提名肯定，更努力地充實自己，在音樂上大幅吸收不同養分，更到紐約當小留學生過了短暫的習舞人生。由紀佳松製作的《Chillaxing》（輕樂心）曲風輕快，是安心亞主演的三立、台視華劇《你有念大學嗎》片頭曲，安心亞搶先在跨年演唱會首唱，獲得網友不少好評。

▲▼安心亞推出新單曲，三原慧悟 。（圖／環球音樂提供）

▲安心亞推出新單曲。（圖／環球音樂提供）

安心亞首波宣傳照找來可愛的蘇卡達陸龜同框，要呈現「龜亞賽跑」的自在心態， 她形容煩惱就像是蘇卡達陸龜，烏龜有自己的態度跟速度，我們也能找到面對煩惱的方法，用最「Chillaxing」的態度解決問題。談到跟蘇卡達陸龜拍攝宣傳照，安心亞笑說：「完全不敢怠慢烏龜先生，而且我發現蘇卡達陸龜超敬業，只要拍照的時候都不會亂跑，會乖乖看鏡頭，一拍照就不會動，拍攝過程算很輕鬆。」

Chillaxing為英文複合字，由chilling（冷靜）與relax（放輕鬆）組成， 為了讓歌迷更能認識Chillaxing的正面意涵，安心亞也與高人氣日本網紅三原慧悟合作，三原親自走上街頭，並與安心亞合體介紹Chillaxing，互動擦出不少火花。

▲▼安心亞推出新單曲，三原慧悟 。（圖／環球音樂提供）

▲安心亞和網紅三原慧悟介紹Chillaxing含義。（圖／環球音樂提供）

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