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看歌詞猜歌名　免費送你去小巨蛋KKBOX風雲榜現場！

App小組／活動報導

KKBOX風雲榜

ETtoday要免費送出《KKBOX風雲榜》門票啦！讓你到台北小巨蛋看偶像得獎的瞬間！華語音樂年度盛事第14屆KKBOX風雲榜將於台北小巨蛋舉辦，現在只要下載《ETtoday星光雲》App，並且參加問答，就有機會抽中KKBOX門票！搶不到票沒關係啊！參加活動就能到現場的機會趕緊把握啊！

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今年KKBOX風雲榜頒獎典禮首波超級重量級表演卡司公佈！將由獲得「年度風雲歌手」的韓流帝王 SUPER JUNIOR、金曲歌王蕭敬騰、國際天后莫文蔚、新世代創作小天王周興哲、創作才女于文文，以及獲得「年度創作精神獎」的新生代饒舌歌手熊仔、獲得「年度最佳新人獎」的金曲台語搖滾樂團茄子蛋帶來精彩演出。

ETtoday也特別舉辦了「猜對歌名就送KKBOX門票」活動，只要下載《ETtoday星光雲》App每天參加活動回答問題，就有機會抽中《KKBOX風雲榜》頒獎典禮門票啦！

自1月3日上午11點～1月10日下午11點00分止，趕緊下載《ETtoday星光雲》App參加「猜對歌名就送KKBOX門票」活動，並且回答相關問題，即獲得抽獎資格！有機會免費送你到第14屆《KKBOX風雲榜》頒獎典禮現場囉！

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◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「搶抽KKBOX風雲榜門票>>」；回答活動相關問題，就有機會抽中門票～

◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

《KKBOX風雲榜》贈票活動資訊
◎活動時間：2019/1/3 11:00至1/10 23:00止
◎得獎獎項：第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮門票2張
◎活動方式：看歌詞猜歌名，猜對歌名並完整填寫基本資料即可參加抽獎
◎兌獎方式：
於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的聯絡地址以掛號郵寄寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

►►►和朋友一起去看《KKBOX風雲榜》！點我來去抽門票囉～

林俊傑6秒唸55字繞口令挑戰　林書豪唸一半受不了：頭痛！

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