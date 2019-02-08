漫威「3超級英雄替身」真實身分曝光！　他當過007、雷神和蝙蝠俠

記者傅家妤／綜合報導

漫威超級英雄的電影捧紅了不少演員，但其實一部電影的拍攝，除了鏡頭前光鮮亮麗的演員們以外，幕後還需要很多人的努力，其中有一類的工作是他們做著與演員一樣的事情，甚至必須替演員完成一些高難度、高危險的動作，這些超級英雄背後的「英雄」就是特技演員，大多時候他們都被稱之為替身，以下就列舉出其中3位好萊塢演藝圈中著名的「特技替身演員」，他們如今幾乎已經變成漫威超級英雄的專屬替身。

「雷神替身」Bobby Holland Hanton

▲Bobby Holland Hanton是「雷神」的專屬替身。（圖／翻攝自IG／Bobby Holland Hanton）

Bobby Holland Hanton 是好萊塢著名的特技演員之一，來自英國的他過去曾為許多名人擔任過替身，例如「007」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾（Christian Bale）、「綠光戰警」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）等等，他不僅擁有好身手，身材也非常精壯，尤其與被譽為擁有完美身型的「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）最接近，因此Bobby Holland Hanton幾乎可以被稱為是「雷神」的御用替身。

Bobby過去在受訪時曾透露，為了練出克里斯漢斯沃的體型，他做了不少努力，「克里斯不只龐大，也非常精實，要練出高壯卻精實的身材是最難的，我不能太大，又不能太瘦小，這是相當困難的。」他每天得吃35餐，嚴格戒除鹽、糖與調味料，每日鍛鍊2次才能達到標準；為了配合演員185公分的身高，他得穿上6公分高的鞋子，就像女人穿高跟鞋一樣辛苦。

▲Bobby Holland Hanton為了當雷神替身，特別努力健身練出與對方一樣的好身材。（圖／翻攝自IG／Bobby Holland Hanton）

不過雖然練得非常辛苦，但是Bobby卻非常喜歡與克里斯漢斯沃合作，也非常樂於當對方的替身，「克里斯是我見過任何演員中，擁有最佳體態的人，他擁有巨大臂膀也有很好的協調能力。」還大讚對方如果不是演員的話，一定也會是個頂級的特技演員。

「星爵替身」Tony McFarr

▲Tony McFarr與星爵不僅身形一樣，連臉型也很相似。（圖／翻攝自IG／Tony McFarr）

其實在成為特技演員之前，Tony McFarr過去曾在美劇《Bones》當中露過臉，不過之後就正式的轉到幕後當替身，他是「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）的御用替身，兩人第一次合作是在2015年的《侏羅紀世界》，在該部電影當中有不少翻滾、飛車等高難度動作都是由他代替完成，之後兩人再次在2016年的《星際過客》合作，漸漸地雙方培養出默契，自此之後他幾乎就成為了克里斯普拉特的專屬御用替身，只要是克里斯普拉特參演的動作電影，幾乎都可以看到Tony McFarr的身影，當然也包括了《復仇者聯盟》、《星際異攻隊》系列等漫威的超級英雄電影。值得一提的是Tony McFarr不僅僅是一名特技演員，他同時也是一家素食餐廳的老闆，他所開的餐廳僅提供沙拉與卷餅，店裡所提倡的就是健康飲食。

「黑寡婦替身」Heidi Moneymaker

▲Heidi Moneymaker是「黑寡婦」的專屬替身。（圖／翻攝自IG／Heidi Moneymaker）

Heidi Moneymaker是好萊塢最為著名的女特技人員之一，她過去曾獲得知名大學UCLA的運動員獎學金，最擅長的運動項目是體操，她第一次與「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合作是在《美國隊長2：酷寒戰士》當中。之後眾所皆知的，在拍攝《復仇者聯盟2：奧創紀元》時，史嘉蕾喬韓森其實是帶球上陣，為了保障她與肚子裡寶寶的安全，劇組特別請了三名「黑寡婦」替身，Heidi Moneymaker就是其中之一。在拍攝結束，史嘉蕾喬韓森在受訪時還特別點名感謝Heidi，稱對方幫自己挨了很多拳：「多虧這些替身演員，我真的很慶幸可以加入演出。」事實上，Heidi Moneymaker 也並非從未出鏡，她其實是《美國隊長》當中五個沉睡的冬兵之一，過去也曾參演過大陸電影《戰狼2》，在該片中飾演反派「雅典娜」。