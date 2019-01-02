早和周孝安交往半年…李京恬崩潰揭「雙重謊言」

記者李欣容／台北報導

周孝安爆出2017年和交往2年模特兒女友Doris分手，但去年耶誕節他卻和Doris共度耶誕夜，疑似複合舊愛，新聞一出，女星李京恬卻突在臉書踢爆：「我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？」對此李京恬經紀人向《ETtoday星光雲》透露：「她很崩潰，應該太傷心太崩潰才決定發文。」並表示兩人已經交往半年。

▲▼ 李京恬爆周孝安偷吃。（圖／翻攝自Facebook／李京恬／周孝安Kurt Chou）

李京恬昨（1日）結束上海工作回台，就在臉書寫下：「我倒底看到什麼了，誰可以和我說，我們昨天分手，因為他告訴我他愛上拍戲前女友了。現在是什麼新聞，聖誕節。我們還在一起啊！你還有第二波要傷害我，我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？」並指周孝安始終不願公開與她的戀情。

《ETtoday星光雲》致電李京恬經紀人，她語氣心疼：「希望大家保護一下京恬。這是藝人的私事，我也不知道怎麼回，但有感受到京恬真的太傷心太崩潰了才會憤而發文臉書，這不太像我認識一向溫和的京恬。」早在新聞之前，周孝安就跟李京恬說「愛上了別人」，雙重打擊下才決定發文。對此，《ETtoday星光雲》致電周孝安經紀人，截稿前對方尚未回覆。

李京恬2016年在《戀愛鄰距離》飾演「裴又欣」，和莫允雯大談女女戀，隔年再度挑戰《偽婚男女》女主角「武柔」打開知名度。