周孝安神復合…女星控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人周孝安晚間被周刊爆料復合小模女友Doris，不過又和正在拍《必勝大丈夫》的周曉涵在拍戲時互動曖昧。不過1日晚間又有女演員李京恬發文：「我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我。」內容引發大批網友高度關注。

▲周孝安被周刊爆料復合小模女友，又和同戲周曉涵曖昧，李京恬（右）發文爆料了。（圖／翻攝自臉書）

周孝安2016年和小模Doris約會照曝光，不過戀情曝光2年分手，不過上個月又被拍到共度聖誕節，還將前女友帶回家爽吃回頭草。另一方面他又和周曉涵互動親密，合拍《必勝大丈夫》時頻頻打鬧，導演還沒喊開始已經相當入戲。

▲周孝安和周曉涵拍戲現場互動曖昧。（圖／翻攝自臉書／周孝安）

就在3角關係受到關注時，李京恬深夜發文並tag周孝安，透露雙方前晚分手，原因是男方說愛上拍戲前女友，結果看到周刊爆料聖誕節帶前女友回家，「聖誕節？我們還在一起啊，你還有第二波要傷害我，我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我。」同時曬出一張牽手照，疑似公開兩人關係。

《ETtoday星光雲》致電李京恬經紀人，她語氣心疼：「希望大家保護一下京恬。這是藝人的私事，我也不知道怎麼回，但有感受到京恬真的太傷心太崩潰了才會憤而發文臉書，這不太像我認識一向溫和的京恬。」早在新聞之前，周孝安就跟李京恬說「愛上了別人」，雙重打擊下才決定發文。

▲李京恬崩潰質問周孝安：「我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？」（圖／翻攝自臉書）

▲李京恬曬牽手照。（圖／翻攝自臉書／李京恬）

【李京恬臉書全文】

我倒底看到什麼了 誰可以和我說

我們昨天分手

因為他告訴我他愛上拍戲前女友了

現在是什麼新聞

聖誕節?我們還在一起啊

你還有第二波要傷害我

我在上海拍戲 你瘋狂偷吃嗎

難怪你始終不願意公開我