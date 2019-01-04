河正宇一句玩笑話　讓他拍出《90分鐘末日倒數》

圖文／鏡週刊

「如果在DMZ（南北韓板門店之間的非軍事區）底下有個夾層空間會如何？」5年前，演員河正宇突發奇想的一句玩笑話，成為導演金秉祐拍攝《90分鐘末日倒數》的契機。金秉祐接受本刊獨家專訪坦承：「我自己也想挑戰，該怎麼做才能讓觀眾更有趣地看電影！」

2003年金秉祐就讀漢陽大學電影系期間，就拍出85分鐘的首部劇情長片《Anamorphic》，入選韓國富川奇幻影展及國際數位電影影展；畢業作《Written》更受邀參加2008年釜山影展「韓國電影的今日」單元，並在捷克卡羅維瓦利影展（Karlovy Vary International Film Festival）拿下亞洲電影奈派克獎（NETPAC）。

《Written》的製作預算僅韓幣2000萬元（約新台幣60萬元），金秉祐不僅自編自導且親自剪輯，利用室內大量白熾燈光，以及紅、黑的強烈視覺效果詮釋創意奇幻的劇情，為他贏得朋友父親的電影製作公司Cine2000青睞，獲得執導首部商業電影《恐怖攻擊直播》的機會。

他以近1年的時間撰寫劇本，參考好萊塢電影《日正當中》中「片長等於事件發生時間長」的概念，經過3年半的前製期、半年的拍攝，終於交出河正宇主演的《恐怖攻擊直播》。雖製作公司擔心有風險，製作成本僅韓幣35億元（約合新台幣1億元），沒想到2013年在韓國上映，竟締造近新台幣12億元的驚人票房，並讓金秉祐奪下多項新人導演獎。

從獨立製片領域晉身商業賣座片導演，金秉祐從中學習很多：「學生時期只有3、4人共同完成整部電影，拍《恐怖攻擊直播》則要與上百人的團隊共事，如何協調溝通並建立互信的過程，是我最大的收穫。」

金秉祐 小檔案 1980年生，漢陽大學電影系畢業。 作品： 2018年 《90分鐘末日倒數》

2013年 《恐怖攻擊直播》釜山影展亞洲明星獎（河正宇）

2008年 《Written》入選釜山影展「韓國電影的今日」單元／捷克卡羅維瓦利影展亞洲電影奈派克獎

2003年 《Anamorphic》入選韓國富川奇幻影展及國際數位電影影展 得獎紀錄： 2014年黃金攝影獎新人導演獎

2013年青龍電影獎新人導演獎、釜日電影節新人導演獎及最佳劇本獎、釜山電影評論家協會新人導演獎



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