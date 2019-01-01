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費玉清最後跨年表演！　「提詞機特地改這樣」網一看笑崩：超貼心

記者李湘文／綜合報導

「小哥」費玉清將在2019年巡迴演唱會後引退，31日最後一次參加跨年活動，一如往例，遠赴大陸東方衛視跨年盛典，演唱《千里之外》等4首經典歌曲。有趣的是，現場觀眾眼尖發現，在費玉清唱歌時，提詞機的字體竟變成2倍大，方便近視又上了年紀的他閱讀，讓不少人笑歪。

▲費玉清最後一次參加跨年。（圖／翻攝自優酷）

▲費玉清最後一次參加跨年。（圖／翻攝自優酷）

費玉清連續演唱4首歌曲，先是跟聶遠、吳謹言合唱《雪落下的聲音》，接著又一連唱了《南屏晚鐘》、《千里之外》、《上海灘》。他感性表示，2019年巡演結束後是真的要引退，因此格外珍惜這一晚，「我非常地滿足與知足，唱了這麼多年，這麼多的知音朋友在這裡，我要再說聲謝謝大家，謝謝。」

▲費玉清最後一次參加跨年。（圖／翻攝自優酷）

▲費玉清2019年將引退。（圖／翻攝自優酷）

雖然現場氣氛有些傷感，不過在費玉清唱歌的時候，觀眾也注意到有趣的一幕。原來，在舞台對面、觀眾席後方立有一台大型提詞機，在其他歌手演唱時，都是一次提示3行字；但為了近視的費玉清，竟特地放成2倍大，一次只能顯示1行半，而且還從簡體字改成繁體字，明顯是為了方便他閱讀。

▲費玉清幽默提詞機。（圖／翻攝自微博）

▲為了讓費玉清看清楚，提詞機的字體硬是放大了2倍。（圖／翻攝自微博）

看到現場流出的照片，許多網友都忍不住爆笑，幽默表示「老年人不容易，我們要體諒」、「本來沉浸在傷心中，看到這裡笑了」、「提詞機超貼心」、「對不起我忍不住了」、「沒辦法，小哥在千里之外」。

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