陳昇：通常點怪歌都大陸人　變陸黑名單..自爆患被害妄想！

記者盧薇淩／台北報導

陳昇第25個跨年「華人公寓」演唱會，31日舉行到第二場，唱到一半時，他秀出用了30年的黑膠唱盤，表示接下來抽到什麼就唱什麼，台下粉絲有高喊要點歌，他笑虧：「會點這些怪歌的，通常都是大陸人，等下經過這邊要小心，因為是匪區，自從我變成黑名單之後，我就有被害妄想症，怕被暗殺，不知道我有多大問題，被祖國這樣對待。後來原因我想，是太帥了，可以在我的墓碑上寫『此人因為太帥，被祖國暗殺了』，最好是派女間諜來」。

▲陳昇舉行跨年演唱會。（圖／記者張一中攝）

演唱會開始，陳昇以彩色羽毛西裝造型現身，在吉他與小提琴的伴奏下，感性演唱《短歌三葉草》、《寂靜之喧嘩》等曲揭開序幕，接著《狗臉的歲月》與《如風的少年》等金曲，陳昇繽紛色彩的造型，開心的台下粉絲說：「這個是我跟大家的約會，這場戀愛談了25年，我喜歡一直沉浸在戀愛的感覺，直到你們不愛我了為止啦！」

▲陳昇唱到擦汗。（圖／記者張一中攝）

陳昇演唱會往往邊喝邊唱，唱完《A train 的天堂》時，他似乎太陶醉，直接倒在舞台上打滾，連麥克風都放在地上，又突然講起：「其實我一點都不怕共匪，大家從專輯名單就知道，其實匪諜已經在我身邊很久了。果不其然，3、2個月前，我接到一通來自祖國的電話，派了一個臥底到演唱會，他要不是匪諜，就是看不清楚人間險惡，他不知道黑名單是怎麼一回事，因為他分不清楚顏色，所以黑名單對他來說一點都不重要，你們今天幫我幫我分一下，他是自由派還是匪諜派，讓我們歡迎，周雲蓬」，接著大陸民謠歌手周雲蓬上場，陳昇笑說：「果然匪諜就在我身邊，老周，交給你了。」

▲陳昇一連舉行兩場演唱會。（圖／記者張一中攝）

在不插電單元，熱唱《思念人之屋》、《恨情歌》，演唱《把悲傷留給自己》時，陳昇在觀眾與粉絲大合唱，瞬間成為巨型K歌場，讓陳昇被粉絲團團包圍，現場成一片淚海。此外，陳昇以白衫亮藍褲造型與女歌手Pia台上對唱《紅色氣球》、《告訴媽媽》等金曲，而演唱《歸鄉》與《穗花》等曲，讓陳昇想起逝去母親，頻頻哽咽，而轉換心情，陳昇在凌晨過後陳昇熱唱《歡聚歌》，讓現場嗨翻天，台上台下飆唱熱舞，最後在安可掌聲中演唱30年前入行歌壇的的出道曲《擁擠的樂園》、《二十歲的眼淚》與《麗江的春天》。

陳昇老婆、弟弟、未來媳婦今晚都到場，就連遠在美國的弟弟也特地趕回來，「全家都回來玩，變成很多人的例行歡樂聚會，都要在這裡聚一聚」。

▲▼陳昇邊喝邊唱，唱到十分投入。（圖／記者張一中攝）