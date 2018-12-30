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後台20箱紅酒3箱威士忌！60歲陳昇開唱照喝：現在是品酒

記者盧薇淩／台北報導

60歲的音樂頑童陳昇今年第25年舉行跨年演唱會，30日首度開唱，開演前在後台受訪，問及他新年願望？他笑說希望台灣會更好，追問有無個人心願？他則說：「我沒有想到個人，我應該什麼都有了，不敢多要。」陳昇透露32歲的兒子已有穩定交往3、4年的女友，老婆也有在催婚，或許小倆口可能在明年結婚，被問是否想當阿公？他則說：「有也很好玩。」

▲▼ 陳昇跨年演唱會首場 。（圖／記者周書羽攝）

▲陳昇跨年演唱會首場 。（圖／記者周書羽攝）

演唱會上，陳昇演唱超過45首曲目熱唱，演出近6小時，創意的演唱《歡聚歌》在凌晨1點20分左右，突襲的在台上與粉絲倒數。好友新寶島康樂隊的阿Van、女歌手Pia等，輪番上台演出，後台則備戰20箱紅酒，以酒潤喉，舞台上即興互虧對方、調侃，笑果十足，陳昇說：「今年剛好是我入行30週年又是第25個跨年開唱，感謝大家一路相挺，我會到大家不想聽為止，今晚先嗨唱到底啦」！

此次演唱會造型，陳昇以花彩色羽毛圖騰西裝出場，化身花美男。他笑說雖然大叔年紀，總要讓大家賞心悅目，而且老朋友聚會更要永保青春阿，舞台設計則以一棵大樹為主題，象徵代表著連續25年的跨年開唱，如同大樹般的持續的開枝，永遠熱唱下去。而開唱前也必定堅持每天的功課，騎單車、游泳，陳昇說昨天刻意的讓自己累到趴，就是要好好的大睡。」今天精神超好的，好心情根本不用開嗓護喉，就很有感了！」而按往年慣例，後台備酒應戰，今年有20箱紅酒與3箱威士忌，陳昇打趣：「以前是拚酒，現在是品酒，感受氣氛就好。」

▲▼ 陳昇跨年演唱會首場 。（圖／記者周書羽攝）

▲陳昇花襯衫帥氣開唱。（圖／記者周書羽攝）
 
陳昇以白衫亮藍褲造型與女歌手Pia台上對唱《牡丹亭外》、《北京一夜》等金曲，而演唱《別讓我哭》與《歸鄉》等曲，讓陳昇數度哽咽，現場感動到最高點。在凌晨一點20分左右陳昇熱唱《歡聚歌》，突襲式的在舞台上與粉絲倒數，搶先在12月31日跟粉絲迎接昇式跨年搶先迎接2019，最後在安可掌聲中演唱30年前入行歌壇的的出道曲《擁擠的樂園》與《麗江的春天》，熱唱近6個小時。

▲▼ 陳昇跨年演唱會首場 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼陳昇一連演唱6小時。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 陳昇跨年演唱會首場 。（圖／記者周書羽攝）            

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