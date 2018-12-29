麋先生喆安阿嬤離世　開唱強忍淚哽咽：她今天一定有來！

記者盧薇淩／台北報導

「野生系金曲樂團」麋先生29日於台大體育館舉辦首場大型售票演唱會「麋宮」，吉他手小B看到台下滿滿的歌迷，開心直說：「好有結婚喜宴的感覺！」鼓手逸凡也感動表示：「謝謝台下所有的你們幫麋先生圓夢！」主唱聖皓則大喊：「今天就算唱到聲音沙啞、吉他斷弦、鼓皮破掉，也希望和大家high到最後！」歌迷聽了興奮尖叫。

▲麋先生舉行演唱會。（圖／記者李毓康攝）

首次舉辦大型售票演唱會就碰巧與五月天及林宥嘉「撞場」，在天團天王的夾殺之下，仍有超過2000名歌迷到場支持力挺，讓麋先生在台上感動直呼：「你們是真愛！」為了答謝歌迷的支持，麋先生將成團以來的歌曲「唱好唱滿」，演唱會一開始就以《誰》、《某某某》、《沒名字的人類》等經典歌曲。

吉他手喆安的阿嬤在演唱會開賣當天過世，喆安雖然很難過，但每次喪禮相關的事處理完，都馬上搭高鐵回來，從來沒有拖到練團。阿嬤也一直很掛念麋先生，聖皓說，「這首歌（我們）要送給阿嬤，我知道阿嬤今天一定有來，看到這麼多人陪著我們，她會放心。」

▲麋先生主唱聖皓哽咽獻唱給演唱會總製作。（圖／記者李毓康攝）

主唱聖皓在唱《Hello》前，特別哽咽點名演唱會總製作小凱，「之前一起合作巡迴時小凱後來因病請假，這次麋先生要舉辦大型演唱會，小凱毛遂自薦想和麋先生再一起努力，沒想到前期製作進行到一半小凱又必須告假養病，希望下次麋先生到更大的地方演出時，小凱不要再缺席了！也把這首歌送給小凱！希望他趕快好起來。」而小凱今特別跟醫院請假到現場支持，團員上台前才得知，情緒非常激動，接著全場合唱《Hello》，現場氣氛感人。

▲麋先生吉他手喆安的阿嬤在門票開賣日離世。（圖／記者李毓康攝）