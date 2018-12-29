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許維芳PK巫詠歡原因笑翻　紙條上寫「喜歡她大方的個性」

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。許維芳在第二階段被網友救回歸隊，她在台上接受被PK，20歲的她透露最想PK的是19歲的呂學翰，因為年紀差不多，她不小心指出第二人選巫詠歡，驚慌失措說：「她⋯⋯啊！我講出來了！」

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲許維芳（左）。（圖／ETtoday）

許維芳以《等你下課／最長的電影》對上巫詠歡的《傻子》，主持人Lulu透露，許維芳想挑戰巫詠歡的原因是「喜歡她大方的個性」，原因讓全場大笑。許維芳解釋因為考慮年齡，再加上認為巫詠歡很大方，選她挑戰她比較不會生氣。

巫詠歡的爸爸巫啟賢現身觀眾席，他笑說：「我當評委時會覺得賽制很公平、好人性，至從我女兒參加，我覺得賽制好機車！導師很毒舌！」讓蕭敬騰大喊：「哪有！」巫啟賢也當起評審，對巫詠歡說：「歡歡你今天所擔心的事都解決，但妳離我心中的最好還差一點，妳遇到可敬的對手維芳。」在導師投票時，三位老師都棄權，兩人皆落入失敗待定區。

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲巫啟賢。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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