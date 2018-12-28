親生兒子躺病床「血癌頭髮掉光」　《賽德克》大慶淚崩

記者洪文／綜合報導

《賽德克巴萊》男星游大慶在《愛上卡夫卡》跟親生兒子首度大銀幕同框，看著愛兒因罹患血癌頭髮掉光，他站在窗邊心疼飆淚。本片由《徵婚啟事》原著作家陳玉慧執導，她透露拍攝這場哭戲時大慶原本一滴淚都擠不出來，最後問他平常怎麼跟兒子互動，他講到「我會回家教他做功課」就瞬間淚崩，真情流露。

▲大慶、大慶兒子《愛上卡夫卡》劇照 。（圖／前景提供）



游大慶近期亮相頻繁，他在今年最賣國片《比悲傷更悲傷的故事》的視覺系扮相十分搶眼，在即將上映的新片《愛上卡夫卡》則回歸「原味」，飾演為籌措重病兒子的醫藥費、決定鋌而走險綁架男主角林哲熹求贖金的綁匪，除了驚險的動作場面，他與兒子在醫院的親情戲更是一大亮點。



由於大慶的兒子個性害羞，一開始看到鏡頭還會閃躲，導演特別安排他上表演課，但大慶刻意避免陪兒子上課，怕影響兒子培養情緒，大慶表示：「我在的時候他比較不敢演，會注意到『爸爸來了』，他就放不開。」

▲大慶、大慶兒子《愛上卡夫卡》劇照 。（圖／前景提供）



大慶在《愛上卡夫卡》病床邊和兒子一起以泰雅族語唱歌鼓勵兒子康復，其實為了準備這場戲，他從頭一字一句教兒子唱，拍攝這場戲前2個星期，每天都能聽到父子倆練唱的聲音。大慶坦言：「有了小孩後，感受性真的不一樣！」他近期多選擇留在台灣工作，也是想彌補過去比較少陪孩子的遺憾。

此外，《愛上卡夫卡》中的部落場景也是大慶真正的「原鄉」，不僅在戲中重操舊業開聯結車，甚至片中參演的卡車司機、部落族人全是大慶的親戚好友。他笑說：「我演這場戲時大概7年沒開聯結車了，不過開大車跟吃飯一樣，不用熟悉也不會忘記。」



《愛上卡夫卡》是《徵婚啟事》知名作家陳玉慧首部自編自導作品，從一樁離奇綁架案引出複雜難解的三角關係，由簡嫚書、林哲熹、茱莉亞羅伊、游大慶等人主演，本片曾入選2017年金馬創投會議，以及2018年第21屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳編劇獎，並獲得WIP MM2創意獎，將於2019年1月4日在台上映。