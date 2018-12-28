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Angelababy帶兒子看海豚表演！　手摀小海綿耳朵…全素顏被讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy結束新戲《我的真朋友》拍攝後，現在重心大多放在照顧家庭，不時被目擊帶小海綿外出。她近日帶兒子去海洋公園看海豚表演，而且難得沒有戴上口罩帽子遮掩，素顏好氣色再度成為話題焦點。

▲Angelababy帶小海綿看海豚表演。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲Angelababy被目擊帶小海綿看表演。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

有網友曬出照片，Angelababy帶小海綿去看海豚表演，身穿帽T休閒服，純素顏並未上妝。她全程抱著兒子不假他人之手，且用手摀住孩子耳朵避免吵雜，直到表演結束後，才戴起口罩離開，目擊網友興奮地說：「本人真的好瘦好瘦！臉好小！純素顏皮膚超級好！全程抱著小海綿超級溫柔，海豚在叫的時候摀著小海綿的耳朵怕吵著孩子，真的很溫柔了！」

▲Angelababy帶小海綿看海豚表演。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲Angelababy在滿場觀眾現場，全素顏也摘下帽子口罩。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲Angelababy帶小海綿看海豚表演。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲Angelababy手摀著小海綿耳朵。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲Angelababy帶小海綿看海豚表演。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲目擊網友狂讚Angelababy素顏小臉。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

Angelababy回歸娛樂圈以來，表演、出席活動行程滿檔，拍攝電視劇時，老公黃曉明就曾抱著小海綿來探班，連出國拍外景、跑宣傳活動時，其實兒子也默默同行。她和老公對兒子肖像權相當保護，至今仍未公開曬兒子正臉，隨著網友目擊側拍照曝光，小海綿的臉頰相當豐潤Q彈，也融化大批粉絲的心。

▲Angelababy帶小海綿看海豚表演。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲Angelababy常帶小海綿出遊。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

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關鍵字

Angelababy, 黃曉明, 小海綿, BABY

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