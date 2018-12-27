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咬女警議員爆議會被摸頭　「2020年將帶職參選立委」

記者林彥君／台北報導

屏東縣議員蔣月惠因為咬傷女警而一夕爆紅，她日前上李四端主持的《大雲時堂》，討論「網路聲量真能換成選票？」話題，蔣月惠自認「夯」自爆「2020年將帶職參選立委！」Youtuber「呱吉」邱威傑一躍成為台北市議員，他在節目中分享網紅要如何贏得選舉。

▲▼ 大雲時堂。（圖／大雲時堂提供）

▲蔣月惠和李四端。（圖／大雲時堂提供）

蔣月惠堅持做自己，她透露，家人和粉絲在錄影當天還留言給她，要她上節目少說點話，免得心直口快又惹禍上身。蔣月惠引述醫界研究，「能夠真正的、勇敢的表達自己的人是患有精神病的人，因為她不會在意其他人的看法。」她溫馨提醒呱吉：「在議會裡講真話，我跟你講不容易，（有人）會給你摸頭，要你別講真話。」

呱吉以120萬成本，稱霸「網紅最佳政治行銷」，成功當選北市松信區的無黨籍市議員，呱吉在節目中曝光他的選舉操作，他說他用了一首「好笑但其實沒什麼核心內容」的重金屬宣傳歌曲，讓選民有了第一印象。

▲▼ 大雲時堂。（圖／大雲時堂提供）

▲蔣月惠和呱吉。（圖／大雲時堂提供）

他之後再用捷運站的短演講來鞏固選民印象，呱吉把戰線從區域擴及到全台，用網路無界限的浪潮，掌握年輕人的信任與話題，成功的攻下選區第三勢力和年長者的選票。節目28日WinTv綜合台76頻道《大雲時堂》播出。

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