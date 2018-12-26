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本土劇女神登台中跨年！陳子玄「下面不要穿」秒遭打槍

記者許逸群／台北報導

本土劇女神來了！陳子玄和王宇婕將領軍連續劇《炮仔聲》演員們一同登上「2019台中跨年后里麗寶場」開唱。曾是偶像團體「台灣女孩」成員之一的陳子玄表示，這次是以演員身分首度登上跨年表演真的很興奮，其實她曾以女團身份唱過跨年，但她自嘲說「那是一段不堪回首的回憶呀」！

▲陳子玄、王宇婕登台中跨年。（圖／三立提供）

▲陳子玄與王宇婕登台中跨年。（圖／三立提供）

陳子玄表示，當年因為太緊張，跳舞好像有肢體障礙，而她這次會挑戰饒舌歌曲，怕忘詞的她則頻利用拍戲空檔練習。陳子玄興奮地說：「我原本在我們LINE的群組一直說下面不要穿！」但話鋒一轉，王宇婕就說大家恐怕要失望啦，因為這次衣服還是會包緊緊的，畢竟怕身材不像歌手一樣那麼好。

▲八三夭將在台中跨年演出。（圖／三立提供）

▲八三夭連續兩年在台中演出。（圖／三立提供）

另外，八三夭與茄子蛋兩大樂團也將輪番上陣。八三夭可說是「有始有終」，去年擔任台中跨年后里麗寶場的壓軸，今年更擔任開場嘉賓。而茄子蛋今年可說是大豐收，且願望成真，去年在家抱貓看跨年，今年卻能登台演出，直呼：「又心酸、又感動」！

▲茄子蛋將登台中跨年演出。（圖／三立提供）

▲茄子蛋將在台中跨年演出。（圖／三立提供）

今年后里麗寶場女力十足，有性感天后安心亞、金曲歌后艾怡良、陳芳語、李千那，多位女歌手在舞台上爭相較勁。陳芳語表示，這次會演唱大家最耳熟能詳的《逆光》，因這首歌對她的意義十分重大，希望在2018年最後一天能讓大家聽到這首歌。

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跨年, 台中跨年, 陳子玄

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