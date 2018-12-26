2009年開幕「千人夜排」搶購　廖人帥潮牌旗艦店收攤

記者許逸群／台北報導

廖人帥在2007年創立潮流品牌「OUTERSPACE」，雖然一度頻繁擴店與大量生產，但不久就經歷台灣潮牌的下坡，一度賠了千萬，直到2013年才終於好轉。不過他在昨（25日）聖誕節表示，隨著時代轉變、網路的到來，如今僅存一間的西門創始店也將走入歷史，將在明年2月後只剩網路平台販售。

▲廖人帥的潮牌店將閉幕，改為網路販售。（圖／資料照／記者季相儒攝）

廖人帥感性地說，西門店是創始的旗艦店，還記得在2009年5月開幕時，有當紅的棒棒堂、黑澀會與CIRCUS來剪綵，更有近千位民眾從深夜開始排隊。無奈，隨著台灣潮流風氣的沒落，以及網路世代到來，實體店面的效益變差，店面也一間一間悄悄關起大門，如今也確認，西門旗艦店隨即走入歷史。

▲廖人帥一度因經營潮牌賠上千萬。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

廖人帥曾接受《ETtoday星光雲》專訪透露自己品牌的理念，多年前的他曾說過：「以藝人來講，我不紅，也從沒有真的大紅過，但不紅的我把品牌做到這規模，甚至參與國外展覽，我們的創意品牌在國際被看見，這真的不容易。」他強調，「我希望我賣的不只是個品牌，或是我的名聲，而是來買我的創意與構思。」

▲《星光雲》曾到廖人帥的店面採訪。（圖／資料照／記者季相儒攝）

2007年是台灣潮牌巔峰時期，當時許多潮牌進駐台灣，廖人帥也同步在此時投入心力，起初就獲得不錯的銷售。不過大量生產以及加盟商的擴張，卻碰上產業下坡。他當時連續3年每個月都賠錢，慘賠上看千萬，他甚至不諱言地：「當時不只想把店收掉，還想把人生結束，什麼都掰掰。」

「不過腦中有個聲音，這是我很想做的事，所以還是想要再認真的試試看，再往下個月走。」隨後他反向思考，徵招強力的人才，在人事與設計上都做了相當大的調整，終於在2013年時業績開始好轉，2015年還自費50萬參加美國拉斯維加斯的服裝展，終於讓大家看到。遺憾的是，經歷了近12個年頭，實體店面再也撐不住，「RIP~掰掰西門店！我們要回太空了！」