ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝忻為王少偉「提前358天慶生」　澄清約會帥男喊冤

記者許逸群／台北報導

藝人謝忻被周刊報導與圈內男性友人在吉隆坡旅遊，並直指兩人是情侶。謝忻今（26日）回覆坦言：「有點傻眼，因為根本不是說的那樣。他的確是很熟的朋友，但不是跟他出國度假。」至於圈內與她傳曖昧的對象王少偉「有無進展」，她則透露其實聖誕節才幫對方慶生，不過卻晚了7天。

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻澄清在吉隆坡約會。（圖／取自謝忻粉絲團）

提到感情狀態，謝忻坦言不喜歡將私下的生活攤在陽光下，公私分明是她的原則，她認為雖然自己是公眾人物，但身旁的家人與朋友並不是，也一直避免在公開的社群網站上放與家人或圈外友人的合照。她也為友人抱屈：「陪我吃個宵夜就被拍，那他的人生怎麼辦。」

▲謝忻、小甜甜為王少偉慶生。（圖／取自謝忻粉絲團）

▲謝忻與小甜甜在聖誕節替王少偉慶生。（圖／取自謝忻粉絲團）

王少偉本月18月過42歲生日，不過好友謝忻與小甜甜沒能參與到，便在聖誕節「再次」慶生。王少偉看到蛋糕時笑說，「今天是我生日一個禮拜過後了，過一天就算了，怎麼過了七天才慶祝。」小甜甜開玩笑地說「願望第七天就會實現了」，謝忻則說：「當成明年的也可以啊！」讓他笑說「提早358天啊」！

有趣的是，謝忻苦笑說：「重點是，蛋糕是我特別去買的，根本沒有人吃，原封不動地讓我帶回家。全世界都在吃東西就是不吃我的蛋糕。直接跳過，我還跟家樂福的阿姨要蠟燭！」

推薦閱讀

呸姐來了！蔡依林首登《紅白》曝演出「新專輯內容」

獨家／16歲兒袁義曝「封口袁惟仁病情」原因

怒罵「你讓我很厭煩」　他消失兩個月⋯奪下白家綺的心

《大集合》找來「追不到的女神」　輕鬆破節目紀錄

劉駿耀告別式母悲痛　鏡頭前「最後笑容」永流傳

獨家／撈17億「稅金飆9位數」　董至成遭政府關切喊冤

獨家／16歲兒袁義曝「封口袁惟仁病情」原因

獨家／人帥真好！廖人帥掏10萬助「撞毀法拉利孝子」

邰智源交換禮物送ＸＸ　解婕翎羞爆：我要送你存證信函

黃子佼孟耿如婚期出爐　看到「娶嫁時辰」崩潰了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許瑋甯爆結婚了！秘嫁「星二代男模」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

謝忻斷開王少偉！　「天菜正牌男友」現身…情侶裝十指緊扣閃照曝光❤

曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！　她看照片沮喪哭了

南韓辣媽「生兩個還有少女嫩肌」　身份曝光⋯妹是當紅女團成員！

陳冠希1歲女玩具箱「7位數天價」曝光！　網友一看全驚呆

獨家／許瑋甯：沒有好消息！ 「摩洛哥蜜月」真相曝光

GD當兵後這點不一樣了！　「為了見勝利一面」乾等1小時

梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯！　一說「關鍵字」咘咘Bo妞秒停止吵鬧

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻, 王少偉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭爽男友挨轟吃軟飯怒了！　首發聲反擊…曝女友「私密綽號」
  2. 蔡依林「詭異剩半眉」　親眼看到歌迷這則留言哭了！
  3. 謝忻為王少偉「提前358天慶生」　澄清約會帥男喊冤
  4. 11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失
  5. 《逃出絕命鎮》導演新作來了！「又是噁心笑容…」預告別睡前看
  6. 曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！　她看照片沮喪哭了
  7. 獨家／許瑋甯：沒有好消息！ 「摩洛哥蜜月」真相曝光
  8. 瘋電影／大黃蜂　善意的溝通芬芳生活
  9. 夫家1650億遺產一塊都分不到！　李嘉欣爆「月領786萬零用錢」過活
  10. 許瑋甯爆蜜月地點選這！　閃嫁「男友視角」照早預言

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366