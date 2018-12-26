謝忻為王少偉「提前358天慶生」　澄清約會帥男喊冤

記者許逸群／台北報導

藝人謝忻被周刊報導與圈內男性友人在吉隆坡旅遊，並直指兩人是情侶。謝忻今（26日）回覆坦言：「有點傻眼，因為根本不是說的那樣。他的確是很熟的朋友，但不是跟他出國度假。」至於圈內與她傳曖昧的對象王少偉「有無進展」，她則透露其實聖誕節才幫對方慶生，不過卻晚了7天。

▲謝忻澄清在吉隆坡約會。（圖／取自謝忻粉絲團）

提到感情狀態，謝忻坦言不喜歡將私下的生活攤在陽光下，公私分明是她的原則，她認為雖然自己是公眾人物，但身旁的家人與朋友並不是，也一直避免在公開的社群網站上放與家人或圈外友人的合照。她也為友人抱屈：「陪我吃個宵夜就被拍，那他的人生怎麼辦。」

▲謝忻與小甜甜在聖誕節替王少偉慶生。（圖／取自謝忻粉絲團）

王少偉本月18月過42歲生日，不過好友謝忻與小甜甜沒能參與到，便在聖誕節「再次」慶生。王少偉看到蛋糕時笑說，「今天是我生日一個禮拜過後了，過一天就算了，怎麼過了七天才慶祝。」小甜甜開玩笑地說「願望第七天就會實現了」，謝忻則說：「當成明年的也可以啊！」讓他笑說「提早358天啊」！

有趣的是，謝忻苦笑說：「重點是，蛋糕是我特別去買的，根本沒有人吃，原封不動地讓我帶回家。全世界都在吃東西就是不吃我的蛋糕。直接跳過，我還跟家樂福的阿姨要蠟燭！」