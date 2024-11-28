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三大名嘴大談《影后》內外真相　許聖梅爆其中有演員私生活超精彩

記者葉文正／台北報導

JET綜合台推出全新娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，由資深美女主播丁靜怡主持，為觀眾聚焦娛樂圈最新話題，節目每集攜手資深影視娛樂名嘴深度解讀娛樂圈熱點新聞，挖掘明星台前幕後的故事，最新一集節目邀請到許聖梅、麥若愚及粘嫦鈺三位名嘴，共同熱議近期的熱門夯劇《影后》。

▲JET綜合台推出全新娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，由資深美女主播丁靜怡主持。（圖／JET提供）

▲JET綜合台推出全新娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，由資深美女主播丁靜怡主持。（圖／JET提供）

許聖梅認為《影后》這齣劇不在於誰真正得到影后，誰拿並不是重點，許聖梅笑說：「很多人在戲裡面的演技一般，但是私生活或是私底下的演技絕對是影后級別的！」
▲JET綜合台推出全新娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，由資深美女主播丁靜怡主持。（圖／JET提供）

▲《娛樂頭版頭》，由丁靜怡攜手資深影視名嘴挖掘明星台前幕後的故事(左至右分別為許聖梅、丁靜怡、粘嫦鈺、麥若愚)。（圖／JET提供）
許聖梅直接爆料了一段「影后級演技」的真人趣事，當時她還在報社工作，夏天會找藝人來拍攝清涼照，製作成專題報導，有一天某位當紅女星主動打給她，要求參與清涼專題拍攝，並自掏腰包指定要找的小鮮肉攝影師，拍攝過程中，女藝人以各種巧妙方式「撩」攝影師，不僅不讓服裝師調整服裝，請攝影師幫忙調整，還假借攝影之名頻頻靠近小鮮肉，結果隔天新聞一刊登，其他家報社大跳腳說為什麼只讓他們拍，事後該女星卻轉而在其他媒體上哭訴自己是被騙來拍攝的，讓許聖梅驚呼：「這演技根本無人能敵！」

此外，《影后》劇中楊謹華與謝盈萱飾演的閨密鬧翻情節，被指在影射楊謹華與蕭亞軒的撕裂閨蜜情，掀起觀眾對明星友誼的熱議，三位名嘴還分享了娛樂圈多起知名友誼破裂的故事，包括現實生活中大S與安以軒的閨密翻臉內幕，以及香港影壇兩大天后張曼玉與鍾楚紅因私生活爆料而關係決裂的經典案例。

麥若愚分享曾經親暱無間的張曼玉與鐘楚紅兩人先後談了戀愛，張曼玉卻在一次採訪中，無意間透露鍾楚紅與當時尚未成婚的廣告才子朱家鼎穩定同居，沒想到讓重視隱私的鍾楚紅大感受傷與憤怒，鍾楚紅隨後也在另一個採訪中反擊，曝光張曼玉與導演爾冬陞的秘密戀情，沒想到這條消息迅速成為當時頭版頭條，成為輿論焦點，結果張曼玉生氣地公開宣布與鍾楚紅斷絕來往，為這段曾被傳為佳話的天后友誼劃下句點。

粘嫦鈺也指出不只是演藝圈，其實選美是最激烈的野蠻遊戲，尤其香港選美更是暗潮洶湧，李嘉欣號稱「最美港姐」，想當年，年僅18歲的李嘉欣以大熱門姿態稱霸香港小姐選拔，大家理所當然的認為她就是「最上鏡小姐」得主，不過沒想到要頒獎的前一晚，李嘉欣得知獲得這項殊榮的其實是亞軍陳淑蘭，甚至有可能連后冠都有可能不是她，讓她花容失色，焦慮了一整晚，倪震當時想追李嘉欣，為了安慰她，特地陪她遊車河一整晚，結果不知道用什麼方法，第二天揭曉的時候，雖然「最上鏡小姐」仍然是陳淑蘭，但是香港小姐后冠卻是由李嘉欣獲得，粘嫦鈺認為倪震感覺起到作用。

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