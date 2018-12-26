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獨家／許瑋甯：沒有好消息！ 「摩洛哥蜜月」真相曝光

記者洪文／台北報導

許瑋甯遭爆料12月中與攝影師男友劉又年結婚，近日在摩洛哥打卡，疑似小倆口度蜜月。不過她已透過經紀人向《ETtoday》回應閃婚消息：「沒有，目前沒有好消息分享給大家，謝謝大家關心。」

至於被謠傳摩洛哥度蜜月一事，許瑋甯表示：「要去摩洛哥是因為我們拍攝的網劇《Ai在西元前》的外景在摩洛哥，所以要前往拍攝。」此外，許瑋甯經紀人笑說，許瑋甯工作很辛苦，已經排滿到明年下半年了，否認懷孕才結婚的消息。

▲▼許瑋甯。（圖／翻攝自許瑋甯臉書）

其實許瑋甯去年10月初被拍到和「嫩版蔣友柏」10指緊扣約會，男方被起底是劉又年，曾擔任伊林名模，現為攝影師電影導演，她認愛「正常交朋友」。未料不到1年，兩人遭爆選在12月15日赴內湖區戶政事務所互許終生，並赴摩洛哥度蜜月，女方對此事保密到家，疑似懷孕3個月不能說才封口，現已遭到經紀人否認。

▲▼許瑋甯出席兒福聯盟公益活動。（圖／記者林映妤攝）

▲許瑋甯曾說「幻想過當媽」的樣子，不過經紀人證實工作已排到明年下半年，不可能懷孕。（圖／記者林映妤攝）

許瑋甯曾透露和男方劉又年認識超過10多年，直到去年因為工作碰面，再度聯絡上，是誰先主動追求？她說「就是像朋友一樣的聊天，我覺得是很自然的。」她也說對方是圈外人，嬌羞但霸氣表示「我要保護他。」雖然低調不透露太多戀情細節，但甜洩男方「是一個非常非常好的人，尊重女生的紳士。」

▲▼《紅衣小女孩2》許瑋甯、楊丞琳、高慧君、龍劭華。（圖／威視提供）

▲許瑋甯演出《紅衣小女孩》系列表現亮眼。（圖／威視提供）

由於劉又年現在都在大陸工作，被問到會每天通電話聯絡嗎？許瑋甯曾嬌羞笑倒在經紀人肩上，害羞閃躲問題，但最後特地強調：「我想要說一句話，那就是他真的是一個非常非常非常非常非常好的人。」連用5個「非常」，也足見對方在她心中的份量相當重要。

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