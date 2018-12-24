晚上11點開會1天4行程！黃子佼當歌手照樣主持..成功哲學超敬佩

記者盧薇淩／台北報導

黃子佼為出道30年發行首張專輯《Live&Life》，以「歌壇新人之姿」發片的他，媲美天王天后出片氣勢，將10首歌曲MV拍好拍滿。不過遇上年底發片潮，雖然專輯宣傳期，他依然撥冗主持蔡依林、蔡健雅、艾怡良聽歌會、記者會，平均一天4個行程，敬業程度令人敬佩，他則說：「我的原則是做什麼、像什麼，不能當歌手就忽略本行，甚至要做到更好，不讓人嫌顧此失彼。」

▲黃子佼出道30年發新專輯。（圖／大鵬經紀）

歌手、主持兩頭燒的黃子佼，在賣力做宣傳之餘，活動主持完全沒減少，包括常態的電台、人間衛視錄影、佼心食堂直播，甚至出席品牌上市活動，忙到除夕節目的會議得安排在深夜11點半，平均一天4個行程，日前還剛宣布將在華視周末八點開節目。一心多用，讓首度帶他宣傳的團隊讚嘆：「一天當兩天用，擁有八核心，以後，哪個歌手宣傳期敢喊累？」

黃子佼則說，小燕姐曾偷偷拍照給他，說企宣人員其實更累，連續幾周加班，而自己的原則是「做什麼、像什麼，不能當歌手就忽略本行，甚至要做到更好，不讓人嫌顧此失彼，敬業態度令人佩服。他這次發片，10首歌曲都將拍攝MV，也特別感謝老闆小燕姐特別牽成，「因為每一首都是我的真愛，沒有一首可以割捨跟放下的。」





▲黃子佼忙專輯宣傳，也沒忽略主持本業。（圖／大鵬經紀）

在新歌《雄雄想起伊來》mv中，黃子佼飾演LIVE HOUSE老闆，而鮮少在螢光幕前演唱台語歌，為了把台語唱的有味道，還請到他自己「黃氏宗親會」的成員張文綺當台語私人家教，「很謝謝張文綺，因為她是台南人，台語說得很流利，所以我特別請她在我錄音之前，把所有的歌詞用台語朗誦一遍，讓我在錄音時可以隨時check我的咬字發音。」

過去出過EP、合輯，等了30年才等到自己喜歡的風格MV，對於YouTube的點擊率，黃子佼坦言並不在意，「其實無論是唱片、主持或出書，我的理念是盡量全力以赴，關注自己有無做好預期表現，與傳達有益概念，讓讀者、觀眾與聽者擁有收穫，問心無愧最重要。誰也無法控制點擊率、收視率或是銷量，反之，我也訪問過擁有高度點擊率的音樂人，但那首歌，我身邊的人根本都沒聽過啊！分眾時代，如果點擊率不高，我樂意當個不刻意討好大家的自在小眾！知音難尋，有就珍惜，隨緣吧！」

▲▼黃子佼新專輯10首歌都將拍成MV。（圖／大鵬經紀）