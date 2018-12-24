妳知道夏卡爾嗎？江美琪一聽秒哭！　老闆內疚送這個給她

記者盧薇淩／台北報導

「小美」江美琪明年出道滿20年，在歲末年終之際推出全新專輯《我們都是有歌的人》，同名主打歌由發掘她的伯樂姚謙為她量身寫詞，兩人睽違10年再合作，23日現身敦南誠品的講唱會，姚謙過去曾任維京音樂總經理，有大老闆的威嚴，曾以一句「妳知道夏卡爾嗎」把江美琪逼哭，原來江美琪當時不知道夏卡爾是著名的俄羅斯畫家，被老闆這麼一問，覺得自尊心受挫。





▲江美琪曾被姚謙一句話逼哭。（圖／索尼提供）

然而此事也讓姚謙深感內疚，他隔天趕緊買了一本夏卡爾的畫冊送給江美琪，幫助她認識大師的畫作，後來江美琪錄唱《我愛夏卡爾》更有感觸，成功唱出這首歌「渴望愛情」的味道。江美琪不諱言小時候很怕姚謙，每次被他叫進辦公室都會緊張的皮皮剉，姚謙也說：「我是生來管人的，江美琪是生來交朋友的。」

不過隨著年紀及個性的成熟，江美琪愈來愈了解姚謙，兩人感情變得更深厚，姚謙最近為江美琪情義跨刀，在《我們都是有歌的人》MV裡溫柔入鏡，看過的友人驚呼：「原來你有慈祥的潛力！」姚謙聽了笑說：「你看錯人了，陳建騏才是慈祥，我負責顏值！」

▲江美琪舉行講唱會。（圖／索尼提供）

回顧過去這20年，姚謙覺得最大收穫就是認識很多喜歡唱歌及喜歡聽歌的人，所以決定用文字把親身經歷的音樂故事記錄下來，也算是給自己一個在流行音樂的總結。江美琪也很開心能夠與姚謙再續前緣，她說：「謙哥在我的生命中扮演很重要的角色，我在維京的7年，大家從我的音樂裡面得到安慰也好，希望也好，這都是謙哥賦予我的。隔了10年後能夠跟謙哥再度合作，這個時間點對我來說特別有意義。」