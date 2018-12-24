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空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

記者李湘文／綜合報導

藝人羅志祥活躍於大陸綜藝節目，經常來往於台灣、大陸之間，日前飛往北京，卻意外在下機後發現錢包遺失，緊急聯絡乘務人員，所幸在對方積極協助下，順利找回。他為此開心的PO合照致謝，未料卻被部分網友諷「如果你不是明星，呵呵」、「是為了騙你合影」，讓他有些動怒。

▲羅志祥PO文感謝空服員幫忙找錢包。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲羅志祥PO照感謝空服員幫忙找錢包。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

羅志祥透露，2天前抵達北京，都已經走到證件查驗口，才突然發現放有重要證件、全家福的錢包遺失，所幸在查驗口遇見同一班機的乘務人員，立刻向對方說明情況。乘務人員非常積極幫忙，最後果然在飛機上找到遺落的錢包，物歸原主，在羅志祥當面致謝時，主任乘務長還說：「真的不用那麼客氣，就是個舉手之勞。」

對此，羅志祥特別在微博PO出合照，並一一點名感謝找錢包、聯繫的機務員，以及幫忙處理的所有工作人員，感動表示：「在那麼寒冷的夜晚，卻感受到大家的溫暖有愛，真的很感動，真的謝謝你們。」對於他自己疏忽，造成大家麻煩，也特別表示「深感抱歉」。

▲羅志祥PO文感謝空服員幫忙找錢包。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲羅志祥被機組人員的熱心感動，特別發文致謝。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

羅志祥原意是為了謝謝熱心的空服員，未料這段文字、照片發表後，卻意外引來部分網友吐槽、質疑。有人問「如果你不是明星還會這麼幫你嗎」，羅志祥對此客氣回應：「會的，一開始他們不知道是我的皮包不見，是最後才知道的，謝謝你。」

不過，接著又有網友吐槽：「如果看見你的證件都會還給你的，是為了騙你合影。」雖然是開玩笑口吻，羅志祥卻有些動了怒，回應：「合影是我主動要求的，為什麼你的心態會如此呢？真替你感到可悲。」另一名網友酸「如果你不是明星，呵呵呵～」羅志祥也回嗆：「你去旁邊罰站，說話不經過大腦。」

▲羅志祥PO文感謝空服員幫忙找錢包。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲羅志祥不滿回覆網友。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

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