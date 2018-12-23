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楊小黎曬20年舊照驚見「港台16男神」　網友流口水指認：好多真愛！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人楊小黎8歲時演出《狗蛋大兵》的「小翠」爆紅，長大後更成為政大學霸，還憑電影《台北歌手》奪下金鐘53最佳女配角獎，實力備受肯定。童星出身的她最近整理家中舊照，並在社群網站上分享，尤其和眾多男神合照的照片，被網友封為「男神集郵王！」

▲《狗蛋大兵》小翠20年後變正妹！　狠甩「胖醜妹」封號（圖／翻攝自網路、楊小黎臉書）

▲《狗蛋大兵》小翠20年後變正妹！（圖／翻攝自網路、楊小黎臉書）

楊小黎連曬18張照片，「整理從小開始的照片好多回憶呀，你們還認得哪些人？」她​​小時候合照的男神包括「小虎隊」吳奇隆、天王劉德華、「小旋風」林志穎、任賢齊、郭富城、金城武、王力宏，八點檔小聲林瑞陽、邱心志、偶像劇男神明道，還有成龍、洪金寶、秦漢、金士傑、張晨光等人，其中還有女神賈靜雯，香港名導鞠覺亮，且經過20多年，大家仍活躍在娛樂圈，最後不忘感謝掌鏡的母親，「感謝我媽媽，以前我小時候拍戲用底片相機的時候，就留下這麼多照片。」

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎整理小時候舊照片，《狗蛋大兵》同框吳奇隆。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和吳奇隆貼臉合照。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎合照金城武。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎被林志穎親切搭肩。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲郭富城彎腰向楊小黎討親親。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和任賢齊、黃子佼錄節目合照。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和林瑞陽合照。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲長大的楊小黎和明道。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和洪金寶。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎拍戲當婚禮花童，合照岳翎、秦漢。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和王力宏。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和邱心志。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和金士傑。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和成龍。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和岳翎、張晨光。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和賈靜雯。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎曬出小時候舊照，同框16位港台男神。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

▲楊小黎和香港導演鞠覺亮。（圖／翻攝自微博／楊小黎）

據悉，楊小黎的媽媽當年拍下不少照片，「相簿大概有一整個房間塞滿滿那麼多。」她童星時期拍了無數夯作，和多位男神在電視劇及電影同框，讓網友羨慕直呼「我出生晚了」、「嫉妒使我變形」、「吳奇隆真的帥」、「林志穎和郭富城也太美少年」、「好多好多真愛」、「小翠也好可愛！」

粉絲不工作來看偶像　陳奕迅直接「視訊上司幫請假！」

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