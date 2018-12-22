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楊冪「官宣離婚」早有預兆！　劉愷威「神秘舉動」網驚：太陰了！

記者陳芊秀／綜合報導

楊冪、劉愷威22日晚間透過經紀公司「嘉行傳媒」宣布離婚，結束5年婚姻，更驗證了多年來的婚變傳言，令粉絲大受衝擊。不過有網友發現，早在公司發表離婚聲明前，劉愷威已經將微博設定為關注7天以上的網友才可發表評論，被外界推測將有大事發生！

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▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲楊冪、劉愷威透過經紀公司發表離婚消息。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

大陸多個八卦微博曬出截圖，透露劉愷威的微博臨時更改設定，只允許關注7天以上的粉絲留言，部分網友推測，這個舉動是為了防止大量的謾罵留言，甚至有網友怒罵「太陰了」、「感覺楊冪這邊被擺了一道」、「算是鋪墊嗎？」再加上21日網爆「楊冪將宣布離婚」，引起陸網高度關注明星夫妻的一舉一動。不過稍晚網友發現，限制粉絲評論的設定已經取消了。

▲劉愷威限制粉絲評論資格。（圖／翻攝自微博）

▲離婚消息公布前，劉愷威無預警限制粉絲評論資格。（圖／翻攝自微博）

▲劉愷威突然限制粉絲評論，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲劉愷威限制粉絲評論，網友氣炸「太陰了！」（圖／翻攝自微博）

▲劉愷威突然限制粉絲評論，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲網友推測限制評論資格，是為了宣布離婚，稍晚劉愷威已經取消留言限制。（圖／翻攝自微博）

劉愷威最新一則貼文，是13日針對國家公祭日發表感言。隨著離婚消息公開，該則貼文的留言串瞬間爆增至3萬多則，更被網友酸嗆「你自由了」、「這回你可以隨便看劇本了」、「你說過會對我們冪姐好好的，別嚇我們。」

經紀公司「嘉行傳媒」在離婚聲明中表示，為了保護孩子和雙方家人，聲明發出後，楊冪和劉愷威不會對此事做更多回應。

▲▼楊冪離婚。（圖／翻攝自微博）

▲嘉行傳媒宣布楊冪、劉愷威離婚，兩人不會再發表回應。（圖／翻攝自微博）

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