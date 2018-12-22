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雷／他陰魂不散⋯玄彬1年爆升85等！「燦烈簡訊真相」劇迷崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》由玄彬、朴信惠聯手主演，描述一名天才程式設計師鄭世周（燦烈飾演）創造出虛擬與現實結合的「AR擴增實境」遊戲，玄彬卻身陷遊戲之中，為了逃離遊戲，他決定離開格拉納達，卻在第7集尾聲揭曉燦烈從沒回到現實生活中，劇情掀起高度討論。

▲▼阿爾罕布拉宮的回憶，玄彬、燦烈、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

▲家人很擔心鄭世周的下落。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇離開格拉納達後，鄭熙珠回歸正常生活，而弟弟鄭世周遲遲沒有聯絡，奶奶非常擔心他的下落，但她安慰奶奶表示：「我寄郵件給他了，他有讀，應該沒什麼問題，我明天再傳一次給他。」晚間，弟弟鄭世周便傳來簡訊「姊姊是我！」終於再次現身影，但下落依舊成謎。

▲▼阿爾罕布拉宮的回憶，玄彬、燦烈、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

▲虛擬遊戲即將在首爾上市。（圖／翻攝自tvN）

一年後，在前輩朴善浩的努力下，該款「AR擴增實境」遊戲流行回首爾，路上出現數名玩家在世宗大王面前戰鬥，玩家若吃飯，還能增強角色的體力，完美結合虛擬、現實，公司也積極在爭取遊戲上市。

▲▼阿爾罕布拉宮的回憶，玄彬、燦烈、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

▲▼劉鎮宇1年內升到85等，還是一直被車代表追殺。（圖／翻攝自tvN）

▲▼阿爾罕布拉宮的回憶，玄彬、燦烈、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

另一方面，劉鎮宇逃離格拉納達後，跑到美國進修，就在車亨錫去世一週年，他終於回到首爾，原以為他已經克服遊戲的bug、再也不用被車亨錫追殺，但其實沒有，他依舊瘋狂被追殺，殺了數百次車代表，每天都無法好好安眠，陷入遊戲之中。

這1年裡，他要求工程師設計一個專屬他練等的空間，每天與大批虛擬敵人戰鬥，1年內從4等竄升到85等，原本的武器也從刀劍變成手槍，他變得強大，可以輕鬆槍殺車亨錫，只是每天反覆殺人，令他感到厭煩。

令他感到疑惑的是，除了他看得見車代表，身邊秘書徐廷勳竟也開始看得見對方，同樣能感應到下雨天、音樂出現時，就是車亨錫即將現身的徵兆，而秘書為了保護他，也開始玩遊戲，已經練到48等。

▲▼阿爾罕布拉宮的回憶，玄彬、燦烈、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

▲鄭熙珠每天跟弟弟通郵件，但其實都是劉鎮宇秘書回的。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇無預警離開格拉納達，也讓鄭熙珠相當掛心。而她賣掉旅館後，決定搬回首爾住、經營自己的吉他工坊，但弟弟遲遲沒有回來，只是天天與她通信件，原來，鄭世周的郵件全是秘書徐廷勳所寫，正是因為如此，劉鎮宇一直都知道鄭熙珠的近況。

▲▼阿爾罕布拉宮的回憶，玄彬、燦烈、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

▲▼鄭熙珠問劉鎮宇：「弟弟去哪了？」劉鎮宇也不知道。（圖／翻攝自tvN）

▲▼阿爾罕布拉宮的回憶，玄彬、燦烈、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇回到首爾後，決定去見鄭熙珠，但他每每都會問女方：「弟弟呢？回來了嗎？」導致鄭熙珠起疑心，他最後承認「郵件都是徐秘書寫的」，鄭熙珠淚崩問他：「世周呢？人在哪？」他無奈表示：「我也不知道，找了1年找不到，但我相信他還活著。」鄭熙珠氣得大罵：「怎麼可以這樣，我以為你是好人。」他才：「我說過不要太相信我，我不是個好人，以後你會後悔，我跟你說過了。」第7集尾聲公開鄭世周雖短暫現身，但他根本沒回來現實生活，劇情大反轉。

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關鍵字

阿爾罕布拉宮的回憶, 燦烈, 朴信惠, 元彬

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