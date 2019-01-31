贈獎／年度「百大熱門電影票選」隨手投　１０張電影票輕鬆抽！

娛樂中心／綜合報導

2018年上映了超過500部的電影，年度百大熱門電影正式出爐！快來票選你喜歡的電影是哪幾部？參加投票就有機會一人獨得10張電影票，讓你新的一年依然能電影看不停！



▲年度「百大熱門電影票選」活動於1/30-2/10期間進行。

活動時間：

網路票選：即日起至2019年2月10日下午23點59分截止。

中獎名單公布：2019年2月13日 下午14點前。

票選規則：

登入ETtoday會員即可投票，票選期間各選項每天限投一票。

抽獎獎品：

１.電影票10張 (3名)

２.電影票2張 (10名)

領獎說明：

一、活動小組將在得獎名單公布後一周內，依照會員填寫的資料通知得獎者。如因得獎者未詳實填寫資料，導致無法通知或寄送者，視同放棄獎品，將不補發或重寄，如經發現偽造資料，將立即取消領獎資格。

二、2/17前得獎者需回覆活動小組，並提供身分證資料，資料需與會員填寫資料吻合，證明資料正確後才可領獎，逾期者不另外通知，視同放棄獎品，將不補發或重寄。

三、依財政部國稅局制定之『各類所得扣繳標準』之規定：競技競賽機會中獎獎金或獎項價值超過NT$20,000，按給付全額扣取10%稅金， 每次應扣繳稅額不超 過NT$2,000者，免予扣繳，若中獎人未能依法繳納扣取稅額，即視為喪失得獎資格，主辦單位將依稅法規定於年度終了開立扣繳憑單予活動中獎者。 另競技競賽機會中獎獎金或給與價值不超過NT$1,000元者，得免列單申報該管稽徵機關。