贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起看總決賽首播

娛樂中心／綜合報導
你每次都很認真看聲林之王，認為自己是聲林學家嗎?歡迎來挑戰「聲林之王隨堂考」，每週五會依據當週節目內容更新考題，參加測驗就有機會在1月25日和聲林之王選手們一起看「總決賽首播」，還有機會抽到聲林之王限量海報、首席導師蕭敬騰與林宥嘉親筆簽名照！現在就快下載《ETtoday新聞雲App》( 點我下載 )參加測驗吧！
▲▼「聲林之王隨堂考」測驗開跑，參加活動抽聲林限量好禮。
=======簡單３步驟！參加「聲林之王隨堂考」測驗！=======
◎步驟１：
下載《ETtoday新聞雲》App(點我下載)。
◎步驟２：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口(三條橫線)，即可展開側欄；立馬點選「聲林之王隨堂考」，參加測驗、留填資料抽限量好禮，馬上行動！
◎步驟３：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！
【活動資訊】
◎活動時間：2018年12月28日至2019年1月17日23:59止。
◎得獎獎項：
1.聲林之王選手一起看「總決賽首播」席位。
2.首席導師蕭敬騰與林宥嘉親筆簽名照。
3.聲林之王限量海報。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：依報名資訊中所填寫的E-mail寄送得獎通知，個人資料請務必正確填寫以利通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。