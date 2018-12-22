吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳尊帶著72歲的爸爸一起參加陸綜《最美的時光》，高顏值父子的互動也成為網友討論話題，在最新一集當中，熱愛籃球的兩人一起參加球賽，在比賽進行到了一半，吳尊舊傷復發下場，充當教練角色的爸爸，雖然嘴上未說，但一直擔心地盯著兒子看，吳爸爸緊緊跟隨著他身影的心疼眼神，再度掀起網友熱議。

▲看到兒子受傷，吳尊爸爸露出擔心的神情。（圖／翻攝自秒拍）

最新一期播出的節目中，吳尊與爸爸一起參加球賽，72歲的吳爸爸也是他球隊中的教練，而吳尊的老婆也帶著一對兒女Max及NeiNei在場邊為他加油，在比賽開始前，NeiNei還調皮地表示想為敵隊加油，吳尊看著女兒寵溺地笑了笑，分別與兒女擊掌後，他就上場比賽。

▲吳尊老婆帶著兒女到場為他加油。（圖／翻攝自秒拍）

沒想到，在比賽進行到一半時，吳尊臉上出現痛苦表情，緊急要求暫停，原來是他大腿拉傷了，事後他在受訪時才坦言，自己其實在比賽兩天前已經受傷，但是他還是堅持參與比賽：「因為我希望影響兒子，以後也（成為）一個愛上運動的人。」沒想到卻在比賽中再次受傷。

▲吳爸爸邊注意場上賽況，還不時注轉頭看兒子賽況。（圖／翻攝自秒拍、微博／吳尊）

吳尊在下場後，原本一臉嚴肅的吳爸爸，雖然沒有第一時間上前詢問傷況，但臉上盡是擔心的神情，必須盯著賽況的他，還是會不時轉過頭來看看兒子，眼裡滿滿都是擔心。後來吳尊在受訪時也稱，「我爸爸是那種可能心裡很擔心很緊張，可是他不會把全部擔心表達出來，他不會像媽媽的那種關心。」

後來回到更衣室，吳爸爸才上前查看兒子的傷勢，稱對方是因為受傷了還堅持打球，才會再度拉傷，因此不斷地囑咐吳尊「不用太拼！」暖心互動讓網友看了也感動不已。

▲吳尊的球隊最後還是得了冠軍。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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